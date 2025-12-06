Рейтинг@Mail.ru
Бойцу ММА, устроившему "спарринг" с памятником, предъявили обвинение
18:16 06.12.2025 (обновлено: 18:39 06.12.2025)
Бойцу ММА, устроившему "спарринг" с памятником, предъявили обвинение
Бойцу ММА, устроившему "спарринг" с памятником, предъявили обвинение - РИА Новости, 06.12.2025
Бойцу ММА, устроившему "спарринг" с памятником, предъявили обвинение
Устроившему "спарринг" с памятником ветеранам бойцу ММА предъявлено обвинение, он полностью признал вину и раскаялся в содеянном, сообщает ГСУСК России по... РИА Новости, 06.12.2025
Бойцу ММА, устроившему "спарринг" с памятником, предъявили обвинение

Боксер Исмаилов признался в осквернении памятника ветеранам МЧС в Москве

© Столичный СК/TelegramЗадержанный боец ММА, устроивший "спарринг" с памятником ветеранам МЧС
Задержанный боец ММА, устроивший спарринг с памятником ветеранам МЧС - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Столичный СК/Telegram
Задержанный боец ММА, устроивший "спарринг" с памятником ветеранам МЧС
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Устроившему "спарринг" с памятником ветеранам бойцу ММА предъявлено обвинение, он полностью признал вину и раскаялся в содеянном, сообщает ГСУСК России по Москве.
"Следователями столичного СК фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее боец ММА Заур Исмаилов опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео "спарринга" с памятником ветеранам МЧС в Москве. На нем боец ММА имитирует серию ударов руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика в Москве.
Столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об осквернении памятника, мужчина задержан. Также председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования дела.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Обвиняемый в осквернении памятника боец ММА заявил, что давно тренирует так
5 декабря, 19:40
 
5 декабря, 19:40
 
 
