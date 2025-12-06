Рейтинг@Mail.ru
Удар с нескольких направлений. Что происходит в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 06.12.2025 (обновлено: 08:01 06.12.2025)
Удар с нескольких направлений. Что происходит в зоне СВО
Удар с нескольких направлений. Что происходит в зоне СВО - РИА Новости, 06.12.2025
Удар с нескольких направлений. Что происходит в зоне СВО
Зимняя кампания идет полным ходом. Крупные победы Вооруженных сил России значительно осложнили положение ВСУ. Украинские войска практически на всех направлениях РИА Новости, 06.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
доброполье (город)
харьковская область
красноармейск
вооруженные силы украины
доброполье (город)
харьковская область
красноармейск
2025
Удар с нескольких направлений. Что происходит в зоне СВО

Российские военнослужащие в зоне СВО
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Зимняя кампания идет полным ходом. Крупные победы Вооруженных сил России значительно осложнили положение ВСУ. Украинские войска практически на всех направлениях сидят в глухой обороне. Российским армейским группировкам удалось перемолоть значительные силы противника и открыть путь для дальнейших наступательных действий. О том, что происходит на самых горячих участках фронта, — в материале РИА Новости.

Зайти с запада

В начале декабря группировка войск "Центр" завершила операцию по освобождению Красноармейска. Бои за этот город с довоенным населением более 60 тысяч человек длились дольше года и отличались особой ожесточенностью. Перелом наступил, когда населенный пункт удалось отрезать от снабжения и посадить гарнизон на голодный паек. Изолировав район боевых действий, российские штурмовики зачистили городские кварталы и полностью выбили противника с позиций.
Российские военнослужащие в зоне СВО
ВСУ сохраняют значительное присутствие в соседнем Димитрове (Мирнограде), однако группировка численностью более тысячи человек полностью окружена. Российская авиация регулярно наносит удары тяжелыми бомбами по местам размещения личного состава противника, а операторы FPV-дронов в круглосуточном режиме охотятся на солдат и технику. Организованно выйти украинцы уже не смогут — им остается либо капитулировать, либо идти на прорыв малыми группами. Счет гарнизона Димитрова пошел на дни.
После полного освобождения Красноармейско-Димитровской агломерации у противника не останется крупных населенных пунктов на условном Центральнодонецком направлении. А российское командование сможет высвободить значительные силы для дальнейшего наступления на запад, чтобы выдавить ВСУ в Днепропетровскую область.
Российские военнослужащие в зоне СВО
Во-вторых, из Красноармейска можно наступать на север — на город Доброполье (довоенное население — около 30 тысяч человек). Из него на Краматорск идет трасса Т0514. Если эту дорогу "оседлать", российские войска получат возможность выйти на линию Дружковка — Краматорск — Славянск с запада. С этой стороны противник обороняться не готовился, его фортификации в основном оборудованы на юге и востоке.
В-третьих, из Доброполья можно наступать на северо-запад — к стыку ДНР, Днепропетровской и Харьковской областей в районе населенных пунктов Бузиновка и Новопокровка. Это позволит взять под контроль всю западную границу Донецкой Народной республики. Наконец, в-четвертых, высвободившиеся подразделения "Центра" можно направить на помощь "Югу", штурмующему Константиновку.
Российские военнослужащие
Сегодня на восточных окраинах этого города идут ожесточенные бои. Наступление развивается по лесополосам, что позволяет российским подразделениям маневрировать скрытно и постепенно расширять зону контроля, нависая над флангом обороны противника. От него удалось очистить побережье Клебан-Быкского водохранилища. Потеря Константиновки поставит под угрозу позиции ВСУ в соседней Дружковке.

Ключ к междуречью

Серьезных успехов удалось добиться и группировке войск "Север", освободившей Волчанск. Бои за него шли с мая 2024-го. Российская армия закрепилась на окраинах 20-тысячного города в ходе нового наступления в Харьковской области и завязала ожесточенные уличные бои. ВСУ здесь задействовали лучшие части, однако группировка войск "Север" смогла создать преимущество в малом воздухе и выдавить противника из застройки.
Российский военнослужащий
"Они повсюду". На Западе рассказали о новой угрозе для ВСУ в зоне СВО
4 декабря, 15:37
4 декабря, 15:37
Освобождение Волчанска позволяет частично решить задачу создания буферной зоны между Харьковской и Белгородской областями. О ее актуальности неоднократно заявлял президент. Противнику будет гораздо сложнее обстреливать Белгородчину артиллерией и терроризировать дронами. Но, чтобы надежно обезопасить территорию, фронт надо двигать южнее.
Волчанск — это ключ к междуречью Северского Донца и Оскола. Серьезных линий обороны и укрепрайонов здесь нет вплоть до Великого Бурлука. Если наступление "Севера" на этом направлении поддержит встречным продвижением от Купянска группировка "Запад", значительная часть Харьковской области окажется отрезанной от "большой" Украины.
Национальный флаг Германии
Германия опровергла сообщения о прерывании контактов с Пентагоном
3 декабря, 17:17
3 декабря, 17:17
Наконец, из Волчанска можно подойти ближе к Харькову: артиллерия и расчеты БПЛА смогут наносить точечные удары по размещенным в городе ПВД, арсеналам, стоянкам техники. Под угрозой окажутся украинские дальнобойные средства поражения, в частности развернутые в городе американские РСЗО HIMARS.

Хороший темп

Третье ключевое направление СВО сегодня — Запорожское. Группировка войск "Восток" в последние недели активно наступает на Гуляйполе, освобождая близлежащие населенные пункты практически в ежедневном темпе. Российские подразделения заняли Червоное и Зеленый Гай к востоку, Яблоково и Затишье к северо-востоку и Доброполье к северо-западу. Противник лихорадочно пытается организовать оборону по берегу реки Гайчур, однако у ВСУ здесь острый дефицит личного состава.
Российские военнослужащие
Освобождение Гуляйполя позволит обойти с тыла главную линию обороны ВСУ в Запорожье и атаковать Орехов — крупнейший укрепрайон противника на этом направлении, из которого летом 2023-го началось безуспешное украинское контрнаступление. Российская группировка "Днепр" поддерживает это продвижение и со своей стороны — от Каховского водохранилища и через Малую Токмачку. Потеря Орехова грозит ВСУ полным обвалом фронта: у Киева не останется значимых фортификаций вплоть до облцентра — города Запорожье.
К началу зимы в зоне СВО российская армия продолжает сохранять инициативу и наступать на всех ключевых направлениях. Группировки войск лишают противника крупных населенных пунктов. До весенней распутицы крайне важно взять под контроль как можно больше территорий.
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
