Участие в БРИКС может открыть для ОАЭ новые регионы, считает аналитик - РИА Новости, 06.12.2025
17:56 06.12.2025
Участие в БРИКС может открыть для ОАЭ новые регионы, считает аналитик
Участие в БРИКС может открыть для ОАЭ новые регионы, считает аналитик - РИА Новости, 06.12.2025
Участие в БРИКС может открыть для ОАЭ новые регионы, считает аналитик
Участие в БРИКС способно обеспечить Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) доступ в ранее закрытые регионы, считает президент Эмиратского центра политики Ибтисам... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T17:56:00+03:00
2025-12-06T17:56:00+03:00
в мире
оаэ
брикс
оаэ
в мире, оаэ, брикс
В мире, ОАЭ, БРИКС
Участие в БРИКС может открыть для ОАЭ новые регионы, считает аналитик

Аль-Кетби: участие в БРИКС может открыть для ОАЭ доступ в ранее закрытые регионы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип БРИКС. Архивное фото
ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Участие в БРИКС способно обеспечить Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) доступ в ранее закрытые регионы, считает президент Эмиратского центра политики Ибтисам аль-Кетби.
"ОАЭ с точки зрения поставок, экономического развития двигаются к сторону других регионов и выбирают тех, кто дает им шанс диверсифицировать экономику, а участие в БРИКС может сделать доступными для нас регионы, которые не были прежде доступны", - отметила видный эмиратский аналитик на сессии дискуссионного форума Doha forum в Катаре.
Аль-Кетби указала, что "Большая двадцатка" - это закрытый клуб, но сейчас для стран Глобального юга есть альтернатива, другие союзы, которые их принимают, поэтому логично для этих стран использовать такую возможность без ущерба для их отношений с западными государствами.
Объединенные Арабские Эмираты стали полноправным членом БРИКС 1 января 2024 года, присоединившись к группе вместе с Египтом, Ираном и Эфиопией, что расширило блок до десяти стран.
В мире ОАЭ БРИКС
 
 
