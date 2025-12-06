https://ria.ru/20251206/nikolaev-2060243998.html
В Москве открыли наследственное дело Юрия Николаева
В Москве открыли наследственное дело Юрия Николаева - РИА Новости, 06.12.2025
В Москве открыли наследственное дело Юрия Николаева
Наследственное дело открыто в Москве после смерти советского и российского актера и телеведущего, народного артиста России Юрия Николаева, следует из... РИА Новости, 06.12.2025
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Наследственное дело открыто в Москве после смерти советского и российского актера и телеведущего, народного артиста России Юрия Николаева, следует из юридических материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Четвертого ноября народный артист РФ
, артист балета Николай Цискаридзе
сообщил, что Николаев
умер в возрасте 76 лет.
"Николаев Юрий Александрович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
Отмечается, что дело ведет нотариус в Москве
.
Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе
. Родители легендарного телеведущего — ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС
. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.