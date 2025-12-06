https://ria.ru/20251206/nigeriya-2060312042.html
Нигерия рассчитывает на полноправное членство в БРИКС, заявил глава МИД
Нигерия рассчитывает на полноправное членство в БРИКС, заявил глава МИД - РИА Новости, 06.12.2025
Нигерия рассчитывает на полноправное членство в БРИКС, заявил глава МИД
Нигерия рассчитывает на полноправное членство в БРИКС в ближайшие годы, заявил в субботу на форуме Doha forum в Катаре министр иностранных дел Нигерии Юсеф...
Нигерия рассчитывает на полноправное членство в БРИКС, заявил глава МИД
Туггар: Нигерия рассчитывает на полноправное членство в БРИКС в ближайшие годы