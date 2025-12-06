Рейтинг@Mail.ru
Нигерия рассчитывает на полноправное членство в БРИКС, заявил глава МИД
15:10 06.12.2025 (обновлено: 15:16 06.12.2025)
Нигерия рассчитывает на полноправное членство в БРИКС, заявил глава МИД
Нигерия рассчитывает на полноправное членство в БРИКС в ближайшие годы, заявил в субботу на форуме Doha forum в Катаре министр иностранных дел Нигерии Юсеф... РИА Новости, 06.12.2025
Нигерия рассчитывает на полноправное членство в БРИКС, заявил глава МИД

Флаг Нигерии
Флаг Нигерии. Архивное фото
ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Нигерия рассчитывает на полноправное членство в БРИКС в ближайшие годы, заявил в субботу на форуме Doha forum в Катаре министр иностранных дел Нигерии Юсеф Туггар.
"К 2050 году население Нигерии составит 400 миллионов человек, и мы спешим трансформировать наше общество в сторону среднего класса. Нам есть много чему поучиться у БРИКС, и мы как крупнейшая экономика мира увидели,.. как важно для нас иметь отношения на основе наших интересов. В ближайшие годы мы ждем, что Нигерия получит полноправное членство в БРИКС", - сказал глава МИД.
Флаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В Боливии назвали ошибочным возможный выход из БРИКС
