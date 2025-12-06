Рейтинг@Mail.ru
В НАТО предрекли разделение мира на две параллельные системы - РИА Новости, 06.12.2025
15:53 06.12.2025
В НАТО предрекли разделение мира на две параллельные системы
В НАТО предрекли разделение мира на две параллельные системы
в мире, европа, северная америка, южная корея, роб бауэр, оон, нато, брикс
В мире, Европа, Северная Америка, Южная Корея, Роб Бауэр, ООН, НАТО, БРИКС
В НАТО предрекли разделение мира на две параллельные системы

Экс-глава комитета НАТО: мир может разделиться на две параллельные системы

© AP Photo / Virginia MayoЭкс-глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр
Экс-глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Экс-глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Бывший глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупредил, что через несколько лет мир может разделиться на две "параллельные системы" на фоне малой эффективности нынешней под эгидой ООН.
"Я думаю, что если мы не будем осторожны, то через 5-10 лет мы увидим две параллельные системы в мире. Не одну международную, основанную на правилах под эгидой ООН, а две параллельные системы. В одну, возможно, будут входить Европа, Северная Америка, Южная Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур… У них, по сути, будут правила, которые мы сейчас видим на глобальном уровне. А есть, скажем, БРИКС, где люди хотят другую систему. Я думаю, они хотят набор правил, но другой", - сказал он на форуме в Дохе. Трансляция велась на сайте мероприятия.
Бауэр заявил, что это будет иметь огромные последствия не только для правительств, но и для бизнеса по всему миру, поскольку будут существовать две разные правовые и денежные системы. По его словам, в этом отношении мир будет "разделен надвое".
Бывший глава военного комитета НАТО считает, что нынешняя система под эгидой ООН "сломана". Говоря об украинском конфликте, он выразил мнение, что Совет Безопасности ООН по сути бессилен в этом вопросе, поскольку некоторые его постоянные члены "блокируют любые решения".
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Эксперт рассказал о новом подходе США к НАТО
Вчера, 09:25
 
В миреЕвропаСеверная АмерикаЮжная КореяРоб БауэрООННАТОБРИКС
 
 
