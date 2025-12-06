Посол России прокомментировал планы стран НАТО по отслеживанию подлодок

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Неарктические страны НАТО, прежде всего Великобритания, не демонстрируют военной сдержанности в высоких широтах и рассматривают Крайний Север в качестве потенциального театра военных действий, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов, комментируя планы Великобритании и Норвегии по отслеживанию движения российских подлодок.