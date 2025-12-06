Рейтинг@Mail.ru
Посол России прокомментировал планы стран НАТО по отслеживанию подлодок - РИА Новости, 06.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 06.12.2025
Посол России прокомментировал планы стран НАТО по отслеживанию подлодок
Посол России прокомментировал планы стран НАТО по отслеживанию подлодок - РИА Новости, 06.12.2025
Посол России прокомментировал планы стран НАТО по отслеживанию подлодок
Неарктические страны НАТО, прежде всего Великобритания, не демонстрируют военной сдержанности в высоких широтах и рассматривают Крайний Север в качестве... РИА Новости, 06.12.2025
в мире, великобритания, россия, норвегия, николай корчунов, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Россия, Норвегия, Николай Корчунов, НАТО
Посол России прокомментировал планы стран НАТО по отслеживанию подлодок

РИА Новости: Корчунов заявил, что страны НАТО не проявляют военной сдержанности

Посол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : предоставлено посольством России в Норвегии
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Неарктические страны НАТО, прежде всего Великобритания, не демонстрируют военной сдержанности в высоких широтах и рассматривают Крайний Север в качестве потенциального театра военных действий, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов, комментируя планы Великобритании и Норвегии по отслеживанию движения российских подлодок.
"Западные страны цинично продвигают ложные нарративы о якобы растущей "китайской угрозе" в Арктике, но в реальности из всех неарктических государств именно внерегиональные страны-члены НАТО и, прежде всего, Великобритания привносят наибольшую напряженность в высокие широты, поскольку не демонстрируют военной сдержанности и рассматривают Крайний Север в качестве потенциального театра военных действий", - сказал посол.
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Норвегия поощряет усиление присутствия НАТО в Арктике, заявил посол
06:37
Великобритания и Норвегия 4 декабря подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве, предусматривающее среди прочего совместное патрулирование морских пространств между Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией для отслеживания передвижений подлодок ВМФ России. Сторонами также достигнуты договоренности о наращивании численности и длительности пребывания подразделений британской морской пехоты на норвежской территории, возможном создании в северных регионах страны соответствующей военной инфраструктуры.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Россия обеспокоена попытками втянуть Шпицберген в военные приготовления
30 июня, 06:22
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Россия, Норвегия, Николай Корчунов, НАТО
 
 
