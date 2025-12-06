Рейтинг@Mail.ru
Норвегия поощряет усиление присутствия НАТО в Арктике, заявил посол - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:37 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/nato-2060254311.html
Норвегия поощряет усиление присутствия НАТО в Арктике, заявил посол
Норвегия поощряет усиление присутствия НАТО в Арктике, заявил посол - РИА Новости, 06.12.2025
Норвегия поощряет усиление присутствия НАТО в Арктике, заявил посол
Норвегия поощряет наращивание военного присутствия неарктических стран НАТО на Севере под аккомпанемент пустых заверений в приверженности низкой напряженности в РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T06:37:00+03:00
2025-12-06T06:37:00+03:00
в мире
норвегия
россия
великобритания
николай корчунов
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025818714_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_a7029f8f68fb0994dd022784334b5c09.jpg
https://ria.ru/20251204/britanija-2059801161.html
https://ria.ru/20251206/britaniya-2060249958.html
норвегия
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025818714_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_5b41d175f3679c1a93464e883c692847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, россия, великобритания, николай корчунов, нато
В мире, Норвегия, Россия, Великобритания, Николай Корчунов, НАТО
Норвегия поощряет усиление присутствия НАТО в Арктике, заявил посол

РИА Новости: Корчунов заявил, что Норвегия поощряет наращивание присутствия НАТО

© Фото : МИД РоссииПосол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : МИД России
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Норвегия поощряет наращивание военного присутствия неарктических стран НАТО на Севере под аккомпанемент пустых заверений в приверженности низкой напряженности в высоких широтах, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов, комментируя планы Великобритании и Норвегии по отслеживанию движения российских подлодок.
"Если со злонамеренными мотивами Лондона все понятно, то недоумение вызывает позиция Осло, который под аккомпанемент пустых заверений в приверженности поддержанию "низкой напряженности в высоких широтах" на деле всецело поощряет наращивание присутствия вооруженных сил неарктических стран НАТО на норвежском Севере и в арктическом регионе", - сказал Корчунов.
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Британия и Норвегия подписали договор об отслеживании российских подлодок
4 декабря, 15:57
Великобритания и Норвегия 4 декабря подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве, предусматривающее среди прочего совместное патрулирование морских пространств между Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией для отслеживания передвижений подлодок ВМФ России. Сторонами также достигнуты договоренности о наращивании численности и длительности пребывания подразделений британской морской пехоты на норвежской территории, возможном создании в северных регионах страны соответствующей военной инфраструктуры.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Посол России прокомментировал планы Британии по отслеживанию подлодок
05:00
 
В миреНорвегияРоссияВеликобританияНиколай КорчуновНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала