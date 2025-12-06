Норвегия поощряет усиление присутствия НАТО в Арктике, заявил посол

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Норвегия поощряет наращивание военного присутствия неарктических стран НАТО на Севере под аккомпанемент пустых заверений в приверженности низкой напряженности в высоких широтах, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов, комментируя планы Великобритании и Норвегии по отслеживанию движения российских подлодок.