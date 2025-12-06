В Москве капитально отремонтировали 18 жилых домов красного цвета

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Восемнадцать жилых домов красного цвета капитально отремонтировали в Москве в этом году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Восемнадцать жилых домов красного цвета преобразились в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2025 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году был приведен в порядок трехэтажный кирпичный дом по адресу: 1-й Щемиловский переулок, дом 4, строение 2 в ЦАО. Центральная часть главного фасада в уровне нижнего этажа украшена наличником, фасад выделен поясами и завершен люкарной (оконный проём в скате крыши).

"По периметру здания тянется венчающий карниз. В ходе работ провели локальное восстановление кирпичной кладки и окрасили здание в яркий цвет "кирпично-красный", а декоративные элементы – в "сигнальный белый", - добавляется в сообщении.

Более того, капремонт завершился в доме 8 на улице Трехгорный Вал в ЦАО. Четырехэтажный жилой дом построен в 1890 году по индивидуальному проекту в стиле эклектика. Чтобы сохранить его первозданную красоту, был разработан уникальный проект работ, учитывающий каждую деталь здания.

"Привели в порядок фасад и кровельное покрытие, восстановили лучковые перемычки, декоративные пояса и венчающий карниз. Фасад окрасили в исторические цвета - "красная окись" и классический белый", - говорится в сообщении.

Также работы прошли и в почти столетнем доме 3 в Малом Демидовском переулке в ЦАО. Восьмиэтажное здание построено в 1927 году по проекту архитектора Г.К. Олтаржевского в неоклассическом стиле. Был восстановлен фасад здания, подвальное помещение, заменили ряд инженерных систем. Приведены в порядок разрушенные сегменты кирпичной кладки.