В Москве капитально отремонтировали 18 жилых домов красного цвета
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:13 06.12.2025 (обновлено: 16:13 09.12.2025)
В Москве капитально отремонтировали 18 жилых домов красного цвета
Восемнадцать жилых домов красного цвета капитально отремонтировали в Москве в этом году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 09.12.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
цао, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ЦАО, Москва
В Москве капитально отремонтировали 18 жилых домов красного цвета

В Москве отремонтировали 18 жилых домов красного цвета

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Восемнадцать жилых домов красного цвета капитально отремонтировали в Москве в этом году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Восемнадцать жилых домов красного цвета преобразились в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2025 году", - говорится в сообщении.
5 декабря, 09:35
Световые тоннели украсили Москву в преддверии Нового года
5 декабря, 09:35
Отмечается, что в этом году был приведен в порядок трехэтажный кирпичный дом по адресу: 1-й Щемиловский переулок, дом 4, строение 2 в ЦАО. Центральная часть главного фасада в уровне нижнего этажа украшена наличником, фасад выделен поясами и завершен люкарной (оконный проём в скате крыши).
"По периметру здания тянется венчающий карниз. В ходе работ провели локальное восстановление кирпичной кладки и окрасили здание в яркий цвет "кирпично-красный", а декоративные элементы – в "сигнальный белый", - добавляется в сообщении.
Более того, капремонт завершился в доме 8 на улице Трехгорный Вал в ЦАО. Четырехэтажный жилой дом построен в 1890 году по индивидуальному проекту в стиле эклектика. Чтобы сохранить его первозданную красоту, был разработан уникальный проект работ, учитывающий каждую деталь здания.
"Привели в порядок фасад и кровельное покрытие, восстановили лучковые перемычки, декоративные пояса и венчающий карниз. Фасад окрасили в исторические цвета - "красная окись" и классический белый", - говорится в сообщении.
Также работы прошли и в почти столетнем доме 3 в Малом Демидовском переулке в ЦАО. Восьмиэтажное здание построено в 1927 году по проекту архитектора Г.К. Олтаржевского в неоклассическом стиле. Был восстановлен фасад здания, подвальное помещение, заменили ряд инженерных систем. Приведены в порядок разрушенные сегменты кирпичной кладки.
"Отремонтировали модульоны, восстановили балконы с балюстрадами, сандрики, кронштейны с лепниной и порталы входных групп. Фасад окрасили в исторические цвета – "красный муравей" и "кремово-белый". Обновили цоколь здания, отремонтировали входные группы и обновили систему водостока", - добавляется в сообщении.
4 декабря, 18:42
Эксперт: дорожная сеть Москвы - одна самых качественных в мире
4 декабря, 18:42
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
 
