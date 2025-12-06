https://ria.ru/20251206/moskva-2060862847.html
В Москве предупредили водителей о гололедице в ночь на воскресенье
общество
москва
москва
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Водителям в Москве стоит быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за гололедицы в ночь на воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ночь на седьмое декабря и до 08.00 седьмого декабря в столице ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы… Просим автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - отмечается в сообщении.