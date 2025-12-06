Рейтинг@Mail.ru
В Москве предупредили водителей о гололедице в ночь на воскресенье
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:08 06.12.2025 (обновлено: 16:10 09.12.2025)
В Москве предупредили водителей о гололедице в ночь на воскресенье
В Москве предупредили водителей о гололедице в ночь на воскресенье
Водителям в Москве стоит быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за гололедицы в ночь на воскресенье, сообщается в... РИА Новости, 09.12.2025
общество, москва
В Москве предупредили водителей о гололедице в ночь на воскресенье

© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Водителям в Москве стоит быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за гололедицы в ночь на воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ночь на седьмое декабря и до 08.00 седьмого декабря в столице ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы… Просим автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - отмечается в сообщении.
Ремонт дорог в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
АЦ ВЦИОМ: 75% москвичей довольны ремонтом дорог
4 декабря, 12:28
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
