В Москве предупредили водителей о гололедице в ночь на воскресенье

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Водителям в Москве стоит быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за гололедицы в ночь на воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на седьмое декабря и до 08.00 седьмого декабря в столице ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы… Просим автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.