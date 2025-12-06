Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 06.12.2025
21:05 06.12.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Небольшой снежный покров ожидается в начале предстоящей недели в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
2025
общество, москва, михаил леус, день народного единства
Общество, Москва, Михаил Леус, День народного единства
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Синоптик Леус: в начале недели в Москве ожидается небольшой снежный покров

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКрасная площадь в Москве
Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Красная площадь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Небольшой снежный покров ожидается в начале предстоящей недели в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В предстоящие дни погода вновь попытается перейти на зимние рельсы и отметится локальным снегом, а ко вторнику даже сформируется совсем небольшой снежный покров. Однако и температуры будут лишь чуть ниже нуля, и высота снежного покрова не превысит одного-двух сантиметров. После сегодняшних плюс четырех - плюс пяти градусов, в воскресенье в мегаполисе - ноль - плюс два градуса, а в понедельник – вторник – около нуля", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на этом "происки" зимы вновь закончатся. В середине недели теплый атмосферный фронт, связанный с очередным циклоном с запада, качнет погодный маятник в сторону положительных температур – днем в столице ноль - плюс два градуса, а осадки вновь перейдут в смешанную, а затем и в жидкую фазу.
"В четверг, в теплом секторе циклона, в Москве облачно и дождливо, а температура поднимется до плюс двух - плюс четырех градусов, что на четыре-пять градусов выше климатической нормы. Ещё на градус-другой теплее будет в последний рабочий день недели", - рассказал Леус.
Синоптик добавил, что отрицательные температуры вернутся в столицу в выходные, но какой интенсивности получится это похолодание, покажет дальнейший ход синоптических процессов.
