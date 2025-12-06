Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Он отметил, что на этом "происки" зимы вновь закончатся. В середине недели теплый атмосферный фронт, связанный с очередным циклоном с запада, качнет погодный маятник в сторону положительных температур – днем в столице ноль - плюс два градуса, а осадки вновь перейдут в смешанную, а затем и в жидкую фазу.