Один обвиняемый в нападении на супружескую пару в Москве признал вину

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Один из обвиняемых признал вину в ранении женщины и в убийстве ее сожителя в своей квартире в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее Telegram-канал столичной прокуратуры сообщил, что двое людей ворвались в квартиру в центре Москвы, напали на супружескую пару и закололи мужчину, одним из задержанных оказался сын женщины, которая попала в больницу.
"Следователями столичного СК фигуранты задержаны. С ними проведен ряд следственных действий, им предъявлено обвинение. В ходе допроса один из обвиняемых признал вину в полном объеме и сообщил следствию, что совершил преступление из корыстных побуждений", - говорится в сообщении.
Столичный СК расследует уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "ж", "з" частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство), частью 3 статьи 30, пунктами "а", "ж", "з" частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
Отмечается, что сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.