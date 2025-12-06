Рейтинг@Mail.ru
Один обвиняемый в нападении на супружескую пару в Москве признал вину
17:03 06.12.2025
Один обвиняемый в нападении на супружескую пару в Москве признал вину
Один обвиняемый в нападении на супружескую пару в Москве признал вину - РИА Новости, 06.12.2025
Один обвиняемый в нападении на супружескую пару в Москве признал вину
Один из обвиняемых признал вину в ранении женщины и в убийстве ее сожителя в своей квартире в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 06.12.2025
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение вертолета в Дагестане
Один обвиняемый в нападении на супружескую пару в Москве признал вину

Один из обвиняемых в нападении на супружескую пару в центре Москвы признал вину

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramНа месте нападения на супружескую пару в центре Москвы
На месте нападения на супружескую пару в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
На месте нападения на супружескую пару в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Один из обвиняемых признал вину в ранении женщины и в убийстве ее сожителя в своей квартире в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее Telegram-канал столичной прокуратуры сообщил, что двое людей ворвались в квартиру в центре Москвы, напали на супружескую пару и закололи мужчину, одним из задержанных оказался сын женщины, которая попала в больницу.
"Следователями столичного СК фигуранты задержаны. С ними проведен ряд следственных действий, им предъявлено обвинение. В ходе допроса один из обвиняемых признал вину в полном объеме и сообщил следствию, что совершил преступление из корыстных побуждений", - говорится в сообщении.
Столичный СК расследует уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "ж", "з" частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство), частью 3 статьи 30, пунктами "а", "ж", "з" частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
Отмечается, что сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары
5 марта, 06:40
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
