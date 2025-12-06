https://ria.ru/20251206/moskva-2060305123.html
В Москве госпитализировали мужчину с телесными повреждениями, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МВД. РИА Новости, 06.12.2025
В Москве госпитализировали директора театра "Лица" с ножевым ранением
МОСКВА 6 дек — РИА Новости. В Москве госпитализировали мужчину с телесными повреждениями, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МВД.
По данным СМИ, речь идет о 56-летнем директоре театра "Лица" Павле Суетине.
«
"Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе МВД не назвали имени мужчины, но уточнили, что он 1969 года рождения. По предварительной информации, его нашли в ночь на субботу в доме на Планерной улице.
Как пишут СМИ, у пострадавшего ножевое ранение в шею.