Солнца не будет в Москве минимум до середины декабря
06.12.2025
Солнца не будет в Москве минимум до середины декабря
Солнца не будет в Москве минимум до середины декабря
Устойчивой солнечной погоды в Москве не ожидается минимум до середины декабря, на следующей неделе будет пасмурно, возможны осадки в виде мокрого снега,... РИА Новости, 06.12.2025
Солнца не будет в Москве минимум до середины декабря

РИА Новости: устойчивой солнечной погоды в Москве не будет до середины декабря

Девушка в районе международного делового центра "Москва-Сити" на Пресненской набережной
Девушка в районе международного делового центра "Москва-Сити" на Пресненской набережной. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Устойчивой солнечной погоды в Москве не ожидается минимум до середины декабря, на следующей неделе будет пасмурно, возможны осадки в виде мокрого снега, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Две недели погоду в Москве определяет антициклон, и конец ноября был довольно пасмурным, там было очень мало часов солнечного сияния. Все начало декабря - тоже без солнца. Так что последние дней 10 в столице совершенно точно были пасмурными, без солнца. В дальнейшем, до середины месяца такой прям яркой солнечной погоды, устойчивой солнечной погоды ждать не приходится. Сейчас антициклон отступит, в середине следующей недели подойдет пасмурный циклон, а там уже будут осадки. Это не просто будет серое небо, это еще будут осадки в виде мокрого снега", - рассказала Позднякова.
Погода в декабре 2025 года в Москве и других городах России
