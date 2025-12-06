Солнца не будет в Москве минимум до середины декабря

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Устойчивой солнечной погоды в Москве не ожидается минимум до середины декабря, на следующей неделе будет пасмурно, возможны осадки в виде мокрого снега, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.