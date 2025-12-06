Солнца не будет в Москве минимум до середины декабря

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Устойчивой солнечной погоды в Москве не ожидается минимум до середины декабря, на следующей неделе будет пасмурно, возможны осадки в виде мокрого снега, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Две недели погоду в Москве определяет антициклон, и конец ноября был довольно пасмурным, там было очень мало часов солнечного сияния. Все начало декабря - тоже без солнца. Так что последние дней 10 в столице совершенно точно были пасмурными, без солнца. В дальнейшем, до середины месяца такой прям яркой солнечной погоды, устойчивой солнечной погоды ждать не приходится. Сейчас антициклон отступит, в середине следующей недели подойдет пасмурный циклон, а там уже будут осадки. Это не просто будет серое небо, это еще будут осадки в виде мокрого снега", - рассказала Позднякова.
3 декабря, 12:20