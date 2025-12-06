ТИРАСПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Власти Молдавии продолжают подготовку к полному разрыву отношений с Россией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона получила от Кишинева ноту о намерении денонсировать соглашение о "Русском доме". Она заявила, что Москва расценивает это решение как шаг, направленный на разрушение многовековых связей между странами.

"Власти Молдовы уведомили Москву о разрыве договора о взаимной работе культурных центров. Следовательно, стратегическая цель – это практическое закрытие Российского культурного центра в Молдове. Кишинёвский режим продолжает готовиться к разрыву с Россией и полному разгрому внутренней оппозиции. А управляют режимом евроглобалисты", - сказал Сафонов.

Депутат ПМР считает, что в Молдавии власти с 2020 года реализуют непрекращающуюся ежедневно антирусскую кампанию. По его словам, для этого используются различные методы и средства.

"Уже две недели идёт фабрикация случаев якобы проникновения в воздушное пространство Молдовы псевдороссийских дронов, которые с весом от 50 до 200 килограмм даже не ломают крыши из шифера в сёлах и городах Республики Молдова, аккуратно приземляются на эти самые крыши в целости и сохранности, а заодно дронам на хвостовом оперении рисуют здоровущие красные буквы "Z". Очевидно, что эти дроны установили, словно рояль в кустах, сами кишинёвские заправилы для того, чтобы спровоцировать конфликт с Москвой", – отметил Сафонов.

Депутат ПМР обращает внимание на то, что действующие власти Молдавии представляют собой несамостоятельный режим президента Майи Санду "хозяевами которого являются евроглобалисты в Брюсселе Париже , Лондоне".

Также Сафонов подчеркнул, что нынешний режим в Молдавии надеется на возвращение Демократической партии к власти в Вашингтоне

Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе. Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова ранее заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК . Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе. Глава Координационного совета Алексей Петрович сообщил РИА Новости, что всего собрано около 5 тысяч подписей.

Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества , агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть "Русский дом" в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.