Молдавия готовится к полному разрыву отношений с Россией, заявил Сафонов - РИА Новости, 06.12.2025
21:58 06.12.2025
Молдавия готовится к полному разрыву отношений с Россией, заявил Сафонов
в мире
молдавия
россия
кишинев
майя санду
в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду
© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Власти Молдавии продолжают подготовку к полному разрыву отношений с Россией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона получила от Кишинева ноту о намерении денонсировать соглашение о "Русском доме". Она заявила, что Москва расценивает это решение как шаг, направленный на разрушение многовековых связей между странами.
"Власти Молдовы уведомили Москву о разрыве договора о взаимной работе культурных центров. Следовательно, стратегическая цель – это практическое закрытие Российского культурного центра в Молдове. Кишинёвский режим продолжает готовиться к разрыву с Россией и полному разгрому внутренней оппозиции. А управляют режимом евроглобалисты", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР считает, что в Молдавии власти с 2020 года реализуют непрекращающуюся ежедневно антирусскую кампанию. По его словам, для этого используются различные методы и средства.
"Уже две недели идёт фабрикация случаев якобы проникновения в воздушное пространство Молдовы псевдороссийских дронов, которые с весом от 50 до 200 килограмм даже не ломают крыши из шифера в сёлах и городах Республики Молдова, аккуратно приземляются на эти самые крыши в целости и сохранности, а заодно дронам на хвостовом оперении рисуют здоровущие красные буквы "Z". Очевидно, что эти дроны установили, словно рояль в кустах, сами кишинёвские заправилы для того, чтобы спровоцировать конфликт с Москвой", – отметил Сафонов.
Депутат ПМР обращает внимание на то, что действующие власти Молдавии представляют собой несамостоятельный режим президента Майи Санду "хозяевами которого являются евроглобалисты в Брюсселе, Париже, Лондоне".
Также Сафонов подчеркнул, что нынешний режим в Молдавии надеется на возвращение Демократической партии к власти в Вашингтоне.
Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе. Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова ранее заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК. Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе. Глава Координационного совета Алексей Петрович сообщил РИА Новости, что всего собрано около 5 тысяч подписей.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть "Русский дом" в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
