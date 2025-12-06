Молдавские тюрьмы переполнены оппозиционерами, заявил общественник

КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Власти Молдавии продолжают преследование за инакомыслие, молдавские тюрьмы фактически переполнены представителями оппозиции, заявил общественный деятель Гагаузии Михаил Влах.
Активист сообщил, что в субботу исполняется уже пятый месяц с момента, как глава Гагаузии Евгения Гуцул продолжает незаконно содержаться в условиях самой строгой тюрьмы в Молдавии.
"Молдавские пенитенциарные учреждения фактически переполнены представителями оппозиции. Одни находятся под домашним арестом, другим ограничивают свободу передвижения… Мы вновь заявляем о необходимости немедленного освобождения башкана (главы - ред.) Гагаузии и всех политзаключённых. Мы обращаемся к дипломатическому корпусу и международным организациям с призывом обратить внимание на ухудшение ситуации с правами человека и верховенством закона в Республике Молдова", - написал в своём Telegram-канале Влах.
По его словам, продолжаются обыски, силовые операции, давление на простых граждан посредством необоснованных штрафов и уголовных дел.
"Несмотря на завершение выборов и сохранение власти правящей партии, ситуация с политическими преследованиями в стране не улучшилась. Количество политзаключённых не уменьшается… Граждане нашей страны ежедневно наблюдают, как правоохранительная система используется для подавления инакомыслия", - отметил Влах.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.