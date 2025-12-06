Молдавские тюрьмы переполнены оппозиционерами, заявил общественник

"Молдавские пенитенциарные учреждения фактически переполнены представителями оппозиции. Одни находятся под домашним арестом, другим ограничивают свободу передвижения… Мы вновь заявляем о необходимости немедленного освобождения башкана (главы - ред.) Гагаузии и всех политзаключённых. Мы обращаемся к дипломатическому корпусу и международным организациям с призывом обратить внимание на ухудшение ситуации с правами человека и верховенством закона в Республике Молдова", - написал в своём Telegram-канале Влах.