Молдавские тюрьмы переполнены оппозиционерами, заявил общественник - РИА Новости, 06.12.2025
18:28 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/moldaviya-2060333762.html
Молдавские тюрьмы переполнены оппозиционерами, заявил общественник
Молдавские тюрьмы переполнены оппозиционерами, заявил общественник - РИА Новости, 06.12.2025
Молдавские тюрьмы переполнены оппозиционерами, заявил общественник
Власти Молдавии продолжают преследование за инакомыслие, молдавские тюрьмы фактически переполнены представителями оппозиции, заявил общественный деятель... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T18:28:00+03:00
2025-12-06T18:28:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
молдавия
гагаузия
кишинев
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Молдавские тюрьмы переполнены оппозиционерами, заявил общественник

Общественник Влах: молдавские тюрьмы фактически переполнены оппозиционерами

© Фото : Страница Михаила Влаха в соцсетиОбщественный деятель Гагаузии Михаил Влах
Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Страница Михаила Влаха в соцсети
Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Власти Молдавии продолжают преследование за инакомыслие, молдавские тюрьмы фактически переполнены представителями оппозиции, заявил общественный деятель Гагаузии Михаил Влах.
Активист сообщил, что в субботу исполняется уже пятый месяц с момента, как глава Гагаузии Евгения Гуцул продолжает незаконно содержаться в условиях самой строгой тюрьмы в Молдавии.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Партия социалистов Молдавии призвала оппозицию поддержать протесты
4 декабря, 16:22
"Молдавские пенитенциарные учреждения фактически переполнены представителями оппозиции. Одни находятся под домашним арестом, другим ограничивают свободу передвижения… Мы вновь заявляем о необходимости немедленного освобождения башкана (главы - ред.) Гагаузии и всех политзаключённых. Мы обращаемся к дипломатическому корпусу и международным организациям с призывом обратить внимание на ухудшение ситуации с правами человека и верховенством закона в Республике Молдова", - написал в своём Telegram-канале Влах.
По его словам, продолжаются обыски, силовые операции, давление на простых граждан посредством необоснованных штрафов и уголовных дел.
"Несмотря на завершение выборов и сохранение власти правящей партии, ситуация с политическими преследованиями в стране не улучшилась. Количество политзаключённых не уменьшается… Граждане нашей страны ежедневно наблюдают, как правоохранительная система используется для подавления инакомыслия", - отметил Влах.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Санду подписала указ о денонсации соглашения между Россией и Молдавией
3 декабря, 19:51
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
