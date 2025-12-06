Рейтинг@Mail.ru
Кишинев не ведет переговоры с Тирасполем, заявил депутат ПМР - РИА Новости, 06.12.2025
21:49 06.12.2025
Кишинев не ведет переговоры с Тирасполем, заявил депутат ПМР
Кишинев не ведет переговоры с Тирасполем, заявил депутат ПМР

РИА Новости: Сафонов заявил, что Молдавия не ведет переговоры с Приднестровьем

© Sputnik / Julia SorokopudТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Sputnik / Julia Sorokopud
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Молдавия не ведет переговоры с Приднестровьем и пугает Тирасполь вооружением, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Депутат ПМР призвал возобновить переговоры в формате "5+2"
Вчера, 14:44
"Нынешние власти Молдовы вновь отказываются вести переговоры с ПМР на высшем уровне, а также в формате "5+2". Представителям команды молдавского президента Майи Санду нужно подготовить почву для противостояния, а заодно устранить переговорную площадку, где можно обсудить самые острые вопросы и не довести их до войны", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР обратил внимание на то, что в последние недели официальный Кишинев регулярно демонстрирует видеосюжеты с оружием и боевой техников, которую Молдавия получает от Запада.
"Это – прямое давление на ПМР с целью заставить приднестровцев капитулировать. Это не удастся, но сам замысел ясен, как дважды два. Кроме как с ПМР, представителям режима Санду воевать не с кем", - отметил Сафонов.
Ранее министерство обороны Молдавии опубликовало фотографии и видео учений с крупнокалиберными дальнобойными мобильными 155-миллиметровыми гаубицами ATMOS, произведенными в Израиле. В ведомстве не сообщали о планах закупки этой техники, а также не публиковали отчет о ее получении.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Глава Приднестровья прокомментировал отсутствие переговоров с Молдавией
3 декабря, 19:13
 
В миреМолдавияТираспольКишиневМайя СандуОБСЕНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала