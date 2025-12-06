Кишинев не ведет переговоры с Тирасполем, заявил депутат ПМР

Депутат ПМР обратил внимание на то, что в последние недели официальный Кишинев регулярно демонстрирует видеосюжеты с оружием и боевой техников, которую Молдавия получает от Запада.

"Это – прямое давление на ПМР с целью заставить приднестровцев капитулировать. Это не удастся, но сам замысел ясен, как дважды два. Кроме как с ПМР, представителям режима Санду воевать не с кем", - отметил Сафонов.