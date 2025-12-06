МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Требования Европы по достижению мира на Украине возможны только в теории, особенно если руководствоваться определением "мира" от киевских властей, пишет The American Conservative.
"Любое мирное соглашение по Украине, если таковое будет достигнуто, будет включать в себя тяжелые условия для Киева из-за текущей ситуации на поле боя. Игнорирование этой реальности подобно продлению конфликта еще на несколько лет с риском занять еще худшие позиции в зоне СВО для украинцев, если переговоры будут возобновлены", — говорится в материале.
Автор статьи отметил, что достижение европейских требований "невозможно на практике", а также подчеркнул, что европейцы не включились в активные действия по достижению мира и "предпочитают критиковать с трибун".
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его мнению, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.