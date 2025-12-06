Мерц в разговоре с Аббасом поддержал план Трампа по сектору Газа

БЕРЛИН, 6 дек - РИА Новости. Канцер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом поддержал мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ближневосточного конфликта, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
"Федеральный канцлер Фридрих Мерц сегодня провёл обстоятельный телефонный разговор в дружелюбной атмосфере с президентом палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом", - заявил Корнелиус.
В ходе беседы Мерц подчеркнул свою поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа и приветствовал конструктивную позицию Палестинской автономии в отношении документа.
"Палестинская автономная администрация теперь должна безотлагательно приступить к необходимым реформам. В случае успеха она сможет сыграть конструктивную роль в послевоенном устройстве", - процитировал Корнелиус слова Мерца.
Ранее Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предполагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством главы Белого дома. Также предусматривается и силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
