Мерц в разговоре с Аббасом поддержал план Трампа по сектору Газа
15:41 06.12.2025
Мерц в разговоре с Аббасом поддержал план Трампа по сектору Газа
Канцер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом поддержал мирный план президента США Дональда Трампа по... РИА Новости, 06.12.2025
в мире
сша
германия
палестина
дональд трамп
махмуд аббас
фридрих мерц
оон
в мире, сша, германия, палестина, дональд трамп, махмуд аббас, фридрих мерц, оон
В мире, США, Германия, Палестина, Дональд Трамп, Махмуд Аббас, Фридрих Мерц, ООН
© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 дек - РИА Новости. Канцер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом поддержал мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ближневосточного конфликта, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
"Федеральный канцлер Фридрих Мерц сегодня провёл обстоятельный телефонный разговор в дружелюбной атмосфере с президентом палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом", - заявил Корнелиус.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Фон дер Ляйен, Мерц и де Вевер не договорились по теме российских активов
00:42
В ходе беседы Мерц подчеркнул свою поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа и приветствовал конструктивную позицию Палестинской автономии в отношении документа.
"Палестинская автономная администрация теперь должна безотлагательно приступить к необходимым реформам. В случае успеха она сможет сыграть конструктивную роль в послевоенном устройстве", - процитировал Корнелиус слова Мерца.
Ранее Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предполагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством главы Белого дома. Также предусматривается и силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с премьером Словении Робертом Голобом в Берлине. 28 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Мерц прокомментировал поездку Орбана в Москву
28 ноября, 16:23
 
