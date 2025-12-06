Мерц в разговоре с Аббасом поддержал план Трампа по сектору Газа

БЕРЛИН, 6 дек - РИА Новости. Канцер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом поддержал мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ближневосточного конфликта, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"Палестинская автономная администрация теперь должна безотлагательно приступить к необходимым реформам. В случае успеха она сможет сыграть конструктивную роль в послевоенном устройстве", - процитировал Корнелиус слова Мерца.