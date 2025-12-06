Мерц признал, что все в ЕС должны разделить риски в вопросе активов России

БЕРЛИН, 6 дек - РИА Новости. Все европейские государства должны разделить те же самые риски, что и Бельгия в вопросе использования замороженных российских активов, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевер и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейен.
"Мы очень конструктивно обменялись мнениями по этому вопросу. Особая вовлечённость Бельгии в вопросе использования замороженных российских активов неоспорима и должна быть учтена в любом возможном решении таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковые риски", - приводятся слова Мерца в разосланном сообщении кабмина ФРГ.
Отмечается, что участники встречи были единодушны в том, что в текущей геополитической обстановке "время играет решающую роль" и финансовая поддержка Украины имеет ключевое значение для безопасности Европы.
Председатель Еврокомиссии и двое глав правительств договорились продолжить обсуждение с целью выработать согласованное решение к заседанию Европейского совета 18 декабря.
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.