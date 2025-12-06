Рейтинг@Mail.ru
Мерц признал, что все в ЕС должны разделить риски в вопросе активов России - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:13 06.12.2025 (обновлено: 00:36 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/merts-2060235959.html
Мерц признал, что все в ЕС должны разделить риски в вопросе активов России
Мерц признал, что все в ЕС должны разделить риски в вопросе активов России - РИА Новости, 06.12.2025
Мерц признал, что все в ЕС должны разделить риски в вопросе активов России
Все европейские государства должны разделить те же самые риски, что и Бельгия в вопросе использования замороженных российских активов, заявил канцлер Германии... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T00:13:00+03:00
2025-12-06T00:36:00+03:00
бельгия
россия
евросоюз
германия
в мире
фридрих мерц
тео франкен
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058426661_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_ef7a6fad9001683a55eda67b5f135767.jpg
https://ria.ru/20251205/merts-2059985293.html
https://ria.ru/20251205/aktivy-2060218466.html
бельгия
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058426661_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e306dfebe2189d6bb1cf73050f329168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бельгия, россия, евросоюз, германия, в мире, фридрих мерц, тео франкен, украина, еврокомиссия, европейский совет, санкции в отношении россии
Бельгия, Россия, Евросоюз, Германия, В мире, Фридрих Мерц, Тео Франкен, Украина, Еврокомиссия, Европейский совет, Санкции в отношении России
Мерц признал, что все в ЕС должны разделить риски в вопросе активов России

Мерц: риски в вопросе российских активов должны разделить все страны ЕС

© Getty Images / picture allianceКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Getty Images / picture alliance
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 6 дек - РИА Новости. Все европейские государства должны разделить те же самые риски, что и Бельгия в вопросе использования замороженных российских активов, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевер и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейен.
Ранее Мерц заявил, что посетит в пятницу Бельгию, где намерен "убедить" бельгийское правительство в надежности своего плана по использованию для помощи Украине замороженных активов РФ.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
FT: Мерц поддержал применение чрезвычайных полномочий ЕС по активам России
Вчера, 10:42
"Мы очень конструктивно обменялись мнениями по этому вопросу. Особая вовлечённость Бельгии в вопросе использования замороженных российских активов неоспорима и должна быть учтена в любом возможном решении таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковые риски", - приводятся слова Мерца в разосланном сообщении кабмина ФРГ.
Отмечается, что участники встречи были единодушны в том, что в текущей геополитической обстановке "время играет решающую роль" и финансовая поддержка Украины имеет ключевое значение для безопасности Европы.
Председатель Еврокомиссии и двое глав правительств договорились продолжить обсуждение с целью выработать согласованное решение к заседанию Европейского совета 18 декабря.
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Операции с российскими активами без ее согласия станут кражей, заявил посол
Вчера, 21:03
 
БельгияРоссияЕвросоюзГерманияВ миреФридрих МерцТео ФранкенУкраинаЕврокомиссияЕвропейский советСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала