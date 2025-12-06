Мерц признал, что все в ЕС должны разделить риски в вопросе активов России

БЕРЛИН, 6 дек - РИА Новости. Все европейские государства должны разделить те же самые риски, что и Бельгия в вопросе использования замороженных российских активов, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевер и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейен.