https://ria.ru/20251206/mask-2060328321.html
Медведев согласился с призывом Маска насчет ЕС
Медведев согласился с призывом Маска насчет ЕС - РИА Новости, 06.12.2025
Медведев согласился с призывом Маска насчет ЕС
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев согласился с призывом американского предпринимателя Илона Маска к ликвидации Евросоюза. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T17:15:00+03:00
2025-12-06T17:15:00+03:00
2025-12-06T17:24:00+03:00
евросоюз
в мире
россия
илон маск
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
https://ria.ru/20251206/tramp-2060242200.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, россия, илон маск, дмитрий медведев
Евросоюз, В мире, Россия, Илон Маск, Дмитрий Медведев
Медведев согласился с призывом Маска насчет ЕС
Медведев согласился с призывом Маска ликвидировать ЕС