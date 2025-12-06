Маск призвал ликвидировать ЕС

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск Американский предприниматель Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз.

ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ", — написал он в соцсети Х.

Бизнесмен добавил, что бюрократия "медленно до смерти душит Европу". Также он задался вопросом, от чего именно США защищают ЕС.

Официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил ранее на брифинге в Брюсселе , что платформу X оштрафовали на 120 миллионов евро.

В июле ЕК заявила представителям соцсети, что она нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений компании пригрозили штрафами в размере до шести процентов от ее общего годового оборота.

Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. Он обязал платформы бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, распространением детской порнографии и дезинформации. Они должны объяснять работу алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.

Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta*, TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.