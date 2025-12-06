Рейтинг@Mail.ru
Маск призвал ликвидировать ЕС - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 06.12.2025 (обновлено: 16:11 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/mask-2060318583.html
Маск призвал ликвидировать ЕС
Маск призвал ликвидировать ЕС - РИА Новости, 06.12.2025
Маск призвал ликвидировать ЕС
Американский предприниматель Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T15:54:00+03:00
2025-12-06T16:11:00+03:00
в мире
сша
европа
брюссель
илон маск
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998805961_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_956bac084070755ba93dc4d07ca7a40d.jpg
https://ria.ru/20251206/mask-2060245388.html
https://ria.ru/20250831/mask-2038623951.html
сша
европа
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998805961_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_1d9d12873deafac3349818330d72d289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, брюссель, илон маск, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Европа, Брюссель, Илон Маск, Еврокомиссия, Евросоюз
Маск призвал ликвидировать ЕС

Илон Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет отдельным странам

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск в Овальном кабинете Белого дома
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз.
"ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ", — написал он в соцсети Х.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Маск сравнил действия ЕС в отношении соцсети X с работой Штази
Вчера, 03:09
Бизнесмен добавил, что бюрократия "медленно до смерти душит Европу". Также он задался вопросом, от чего именно США защищают ЕС.
Официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил ранее на брифинге в Брюсселе, что платформу X оштрафовали на 120 миллионов евро.
В июле ЕК заявила представителям соцсети, что она нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений компании пригрозили штрафами в размере до шести процентов от ее общего годового оборота.
Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. Он обязал платформы бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, распространением детской порнографии и дезинформации. Они должны объяснять работу алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta*, TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Маск предрек Европе вымирание из-за низкого уровня рождаемости
31 августа, 09:04
 
В миреСШАЕвропаБрюссельИлон МаскЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала