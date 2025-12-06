https://ria.ru/20251206/mask-2060245388.html
Маск сравнил действия ЕС в отношении соцсети X с работой Штази
Маск сравнил действия ЕС в отношении соцсети X с работой Штази - РИА Новости, 06.12.2025
Маск сравнил действия ЕС в отношении соцсети X с работой Штази
Американский предприниматель Илон Маск сравнил действия европейских властей в отношении его соцсети X с работой органов госбезопасности ГДР ("Штази"). РИА Новости, 06.12.2025
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск сравнил
действия европейских властей в отношении его соцсети X с работой органов госбезопасности ГДР ("Штази").
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе
, что Еврокомиссия
оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.
"Разбуженные ЕС
комиссары Штази
скоро поймут значение "эффекта Стрейзанд", - написал Маск
на своей странице в соцсети X, имея ввиду социальный феномен, когда информация, подвергающаяся цензуре, распространяется шире.
Глава РФПИ
, спецпредставитель президента России
по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
в ответ на публикацию Маска заявил, что "бюрократы ЕС" превратились во "врагов свободы слова" и "западной цивилизации".
В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok
с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.