Рейтинг@Mail.ru
Маск сравнил действия ЕС в отношении соцсети X с работой Штази - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/mask-2060245388.html
Маск сравнил действия ЕС в отношении соцсети X с работой Штази
Маск сравнил действия ЕС в отношении соцсети X с работой Штази - РИА Новости, 06.12.2025
Маск сравнил действия ЕС в отношении соцсети X с работой Штази
Американский предприниматель Илон Маск сравнил действия европейских властей в отношении его соцсети X с работой органов госбезопасности ГДР ("Штази"). РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T03:09:00+03:00
2025-12-06T03:09:00+03:00
в мире
россия
брюссель
илон маск
кирилл дмитриев
еврокомиссия
евросоюз
штази
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900653271_0:0:2706:1523_1920x0_80_0_0_7235a41efdf27b5eb4d9746d59308530.jpg
https://ria.ru/20251018/mask-2049041517.html
https://ria.ru/20251205/mask-2060227499.html
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900653271_0:0:2706:2031_1920x0_80_0_0_2c2a603e071251e8a67c53afa9dbe597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, брюссель, илон маск, кирилл дмитриев, еврокомиссия, евросоюз, штази
В мире, Россия, Брюссель, Илон Маск, Кирилл Дмитриев, Еврокомиссия, Евросоюз, Штази
Маск сравнил действия ЕС в отношении соцсети X с работой Штази

Маск сравнил действия ЕС в отношении его соцсети X с работой спецслужб ГДР

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сравнил действия европейских властей в отношении его соцсети X с работой органов госбезопасности ГДР ("Штази").
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Отец Илона Маска назвал ЕС гнусной организацией
18 октября, 07:22
"Разбуженные ЕС комиссары Штази скоро поймут значение "эффекта Стрейзанд", - написал Маск на своей странице в соцсети X, имея ввиду социальный феномен, когда информация, подвергающаяся цензуре, распространяется шире.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ответ на публикацию Маска заявил, что "бюрократы ЕС" превратились во "врагов свободы слова" и "западной цивилизации".
В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Маск раскритиковал Европу за наложенный ею штраф на соцсеть Х
Вчера, 22:29
 
В миреРоссияБрюссельИлон МаскКирилл ДмитриевЕврокомиссияЕвросоюзШтази
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала