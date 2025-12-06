Рейтинг@Mail.ru
В Луцке прогремели взрывы - РИА Новости, 06.12.2025
09:33 06.12.2025
В Луцке прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу в Луцке на западе Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.12.2025
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Луцке на западе Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит на всей территории Украины. По данным украинских СМИ, в субботу взрывы также слышали в Днепропетровске, Полтаве, Львовской области и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
"В Луцке также были слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
