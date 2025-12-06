Рейтинг@Mail.ru
16:56 06.12.2025 (обновлено: 17:56 06.12.2025)
Литва лишила 145 россиян вида на жительство
Литва лишила 145 россиян вида на жительство
Литва лишила 145 россиян вида на жительство

Литва лишила 145 россиян ВНЖ из-за частых поездок в РФ и Белоруссию

© РИА Новости / Надежда КульбинеВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Надежда Кульбине
Вильнюс. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Литовские власти лишили 145 россиян ВНЖ из-за поездок на родину и в Белоруссию, сообщило агентство Sputnik.
"По данным на 5 декабря, в связи с процедурой, предусмотренной Законом об ограничительных мерах, разрешение на временное проживание в Литве было аннулировано у 145 граждан России", — говорится в публикации со ссылкой на Департамент миграции Литвы.

Военнослужащий литовской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Точно помогут": в Литве заговорили о необычном оружии для войны с Россией
16 ноября, 06:00
Отмечается, что ведомство может аннулировать действующие ВНЖ, если граждане России и Белоруссии ездили на родину более одного раза в течение трех месяцев.
В ноябре глава правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что Вильнюс может рассмотреть вопрос об ограничении транзита в Калининград как меру давления на Россию и Белоруссию. По его словам, не исключается и введение других мер — например, очередное закрытие границы с Белоруссией.
Как отмечал президент Владимир Путин, в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала спецоперации на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Прибалтийские тигры в атаке: НАТО готовит нападение на Россию из болот
24 ноября, 08:00
 
