Литва лишила 145 россиян вида на жительство

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Литовские власти лишили 145 россиян ВНЖ из-за поездок на родину и в Белоруссию, сообщило агентство Sputnik.
«
"По данным на 5 декабря, в связи с процедурой, предусмотренной Законом об ограничительных мерах, разрешение на временное проживание в Литве было аннулировано у 145 граждан России", — говорится в публикации со ссылкой на Департамент миграции Литвы.
Отмечается, что ведомство может аннулировать действующие ВНЖ, если граждане России и Белоруссии ездили на родину более одного раза в течение трех месяцев.
В ноябре глава правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что Вильнюс может рассмотреть вопрос об ограничении транзита в Калининград как меру давления на Россию и Белоруссию. По его словам, не исключается и введение других мер — например, очередное закрытие границы с Белоруссией.
Как отмечал президент Владимир Путин, в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала спецоперации на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.