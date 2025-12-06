В Москве бесснежное начало декабря наблюдается четвертый раз в XXI веке

Он отметил, что первая пятидневка декабря без снежного покрова, как в этом году, наблюдалась в декабре 2009, 2008 и 2006 годов.

"Более того, в 2006 году снег лег только 19 декабря, а в 2008 и вовсе 23 декабря. Так что не все так грустно", - добавил синоптик.