В Москве бесснежное начало декабря наблюдается четвертый раз в XXI веке
В Москве бесснежное начало декабря наблюдается четвертый раз в XXI веке - РИА Новости, 06.12.2025
В Москве бесснежное начало декабря наблюдается четвертый раз в XXI веке
Бесснежное начало декабря в Москве с начала века наблюдается четвертый раз, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T19:14:00+03:00
2025-12-06T19:14:00+03:00
2025-12-06T19:30:00+03:00
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Бесснежное начало декабря в Москве с начала века наблюдается четвертый раз, сообщил
ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В XXI веке бесснежное начало декабря наблюдается уже четвертый раз. Оказывается, бесснежное начало календарной зимы в столице не редкость", - написал Леус
в своем Telegram-канале.
Он отметил, что первая пятидневка декабря без снежного покрова, как в этом году, наблюдалась в декабре 2009, 2008 и 2006 годов.
"Более того, в 2006 году снег лег только 19 декабря, а в 2008 и вовсе 23 декабря. Так что не все так грустно", - добавил синоптик.