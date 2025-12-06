Рейтинг@Mail.ru
В Москве бесснежное начало декабря наблюдается четвертый раз в XXI веке - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 06.12.2025 (обновлено: 19:30 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/leus-2060337577.html
В Москве бесснежное начало декабря наблюдается четвертый раз в XXI веке
В Москве бесснежное начало декабря наблюдается четвертый раз в XXI веке - РИА Новости, 06.12.2025
В Москве бесснежное начало декабря наблюдается четвертый раз в XXI веке
Бесснежное начало декабря в Москве с начала века наблюдается четвертый раз, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T19:14:00+03:00
2025-12-06T19:30:00+03:00
москва
михаил леус
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047942216_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_aa7bd92f296d8b589bcfed3b7934d8ba.jpg
https://ria.ru/20251205/prognoz-2060071571.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047942216_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb6dac26ca247e3fcbd3a20d5e937197.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, михаил леус, общество
Москва, Михаил Леус, Общество
В Москве бесснежное начало декабря наблюдается четвертый раз в XXI веке

Леус: бесснежное начало декабря в Москве в XXI веке наблюдается четвертый раз

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЖенщина на Красной площади в Москве
Женщина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Женщина на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Бесснежное начало декабря в Москве с начала века наблюдается четвертый раз, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В XXI веке бесснежное начало декабря наблюдается уже четвертый раз. Оказывается, бесснежное начало календарной зимы в столице не редкость", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что первая пятидневка декабря без снежного покрова, как в этом году, наблюдалась в декабре 2009, 2008 и 2006 годов.
"Более того, в 2006 году снег лег только 19 декабря, а в 2008 и вовсе 23 декабря. Так что не все так грустно", - добавил синоптик.
Женщина снимает на смартфон деревья в лесу на берегу Енисея в Красноярском крае в 30-градусный мороз - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Синоптики обещают очень необычную зиму в России
5 декабря, 17:10
 
МоскваМихаил ЛеусОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала