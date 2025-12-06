Рейтинг@Mail.ru
20:57 06.12.2025 (обновлено: 21:29 06.12.2025)
В Челябинске женщина пострадала из-за скатившихся телег в "Ленте"
происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Челябинск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Челябинске женщина пострадала из-за скатившихся телег в "Ленте"

В Челябинске женщина получила травмы из-за скатившихся телег в "Ленте"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции
ЧЕЛЯБИНСК, 6 дек – РИА Новости. Покупатель магазина "Лента" в Челябинске получила травмы после того, как на нее скатилась "гусеница" из пустых продуктовых тележек с траволатора, полиция по данному факту проводит проверку, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и госорганами ритейла "Лента" и пресс-службе УМВД России по Челябинску.
Местные Telegram-каналы сообщили об инциденте 3 декабря в "Ленте", которая находится в ТРК "Алмаз" в Челябинске: на записи камер наблюдения видно, как работник пытается спустить по траволатору тележки, но они, скатившись вниз, сбили с ног девушку и разбили стеклянные двери. Девушка упала.
"Представитель подрядной организации, которая обслуживает магазин "Лента", допустил грубое нарушение техники безопасности, в результате которого получила травмы покупательница магазина и нанесен ущерб имуществу ТРЦ. Руководство магазина не ставило сотрудникам клининга задачу спускать телеги по траволатору, поскольку они не оснащены специальными траволаторными колесами", - говорится в сообщении.
В субботу руководство магазина "Лента" встретилось с пострадавшей покупательницей, она определится со своими требованиями к клининговой компании в течение недели, уточняется в сообщении.
"Представители торговой сети оказывают ей всю необходимую помощь, чтобы урегулировать инцидент", - поясняется в сообщении.
В пресс-службе УМВД России по Челябинску РИА Новости уточнили, что в полицию из медучреждения поступала информация о пострадавшей, по данному факту проводится проверка.
МВД показало режим детей в рехабе, работников которого подозревают в пытках
4 декабря, 15:39
МВД показало режим детей в рехабе, работников которого подозревают в пытках
