https://ria.ru/20251206/lenta-2060345487.html
В Челябинске женщина пострадала из-за скатившихся телег в "Ленте"
В Челябинске женщина пострадала из-за скатившихся телег в "Ленте" - РИА Новости, 06.12.2025
В Челябинске женщина пострадала из-за скатившихся телег в "Ленте"
Покупатель магазина "Лента" в Челябинске получила травмы после того, как на нее скатилась "гусеница" из пустых продуктовых тележек с траволатора, полиция по... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T20:57:00+03:00
2025-12-06T20:57:00+03:00
2025-12-06T21:29:00+03:00
происшествия
челябинск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709673_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_de6d47f166273925fe14d107fdd1ac2b.jpg
https://ria.ru/20251204/podmoskove-2059794759.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709673_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_4e56ba2f2ffa9eca01844c95f41c66e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Челябинск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Челябинске женщина пострадала из-за скатившихся телег в "Ленте"
В Челябинске женщина получила травмы из-за скатившихся телег в "Ленте"
ЧЕЛЯБИНСК, 6 дек – РИА Новости. Покупатель магазина "Лента" в Челябинске получила травмы после того, как на нее скатилась "гусеница" из пустых продуктовых тележек с траволатора, полиция по данному факту проводит проверку, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и госорганами ритейла "Лента" и пресс-службе УМВД России по Челябинску.
Местные Telegram-каналы сообщили об инциденте 3 декабря в "Ленте", которая находится в ТРК "Алмаз" в Челябинске
: на записи камер наблюдения видно, как работник пытается спустить по траволатору тележки, но они, скатившись вниз, сбили с ног девушку и разбили стеклянные двери. Девушка упала.
"Представитель подрядной организации, которая обслуживает магазин "Лента", допустил грубое нарушение техники безопасности, в результате которого получила травмы покупательница магазина и нанесен ущерб имуществу ТРЦ. Руководство магазина не ставило сотрудникам клининга задачу спускать телеги по траволатору, поскольку они не оснащены специальными траволаторными колесами", - говорится в сообщении.
В субботу руководство магазина "Лента" встретилось с пострадавшей покупательницей, она определится со своими требованиями к клининговой компании в течение недели, уточняется в сообщении.
"Представители торговой сети оказывают ей всю необходимую помощь, чтобы урегулировать инцидент", - поясняется в сообщении.
В пресс-службе УМВД России
по Челябинску РИА Новости уточнили, что в полицию из медучреждения поступала информация о пострадавшей, по данному факту проводится проверка.