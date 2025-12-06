Рейтинг@Mail.ru
Правительство назвало сумму, выделенную на поддержку МСП в Курской области - РИА Новости, 06.12.2025
11:55 06.12.2025
Правительство назвало сумму, выделенную на поддержку МСП в Курской области
Правительство назвало сумму, выделенную на поддержку МСП в Курской области - РИА Новости, 06.12.2025
Правительство назвало сумму, выделенную на поддержку МСП в Курской области
До конца года предусмотрено ещё 2 миллиарда рублей по линии Минэкономразвития на поддержку более 150 компаний малого и среднего предпринимательства (МСП),... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T11:55:00+03:00
2025-12-06T11:55:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
правительство рф
курская область
россия
курская область
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), правительство рф, курская область
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Правительство РФ, Курская область
Правительство назвало сумму, выделенную на поддержку МСП в Курской области

МЭР выделит ещё 2 млрд рублей на поддержку МСП в Курской области до конца года

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. До конца года предусмотрено ещё 2 миллиарда рублей по линии Минэкономразвития на поддержку более 150 компаний малого и среднего предпринимательства (МСП), говорится в сообщении правительства РФ.
"До конца года предусмотрено ещё 2 миллиарда рублей по линии Минэкономразвития на поддержку более 150 компаний малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Мантуров поддержал продление бизнесу в приграничье отсрочки по налогам
11:27
 
