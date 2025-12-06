https://ria.ru/20251206/kurskaya-2060282026.html
Правительство назвало сумму, выделенную на поддержку МСП в Курской области
Правительство назвало сумму, выделенную на поддержку МСП в Курской области - РИА Новости, 06.12.2025
Правительство назвало сумму, выделенную на поддержку МСП в Курской области
До конца года предусмотрено ещё 2 миллиарда рублей по линии Минэкономразвития на поддержку более 150 компаний малого и среднего предпринимательства (МСП)
Правительство назвало сумму, выделенную на поддержку МСП в Курской области
МЭР выделит ещё 2 млрд рублей на поддержку МСП в Курской области до конца года