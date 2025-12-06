Рейтинг@Mail.ru
В правительстве рассказали о ходе работ по восстановлению Курской области - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/kurskaya-2060281599.html
В правительстве рассказали о ходе работ по восстановлению Курской области
В правительстве рассказали о ходе работ по восстановлению Курской области - РИА Новости, 06.12.2025
В правительстве рассказали о ходе работ по восстановлению Курской области
Восстановление экономики Курской области входит в плановый режим, что позволяет перераспределить ресурсы с временных решений на системные механизмы, сообщает... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T11:46:00+03:00
2025-12-06T11:46:00+03:00
экономика
курская область
россия
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016846846_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_383000322df272f4171e4882e30aa770.jpg
https://ria.ru/20251206/kurskaya-2060280529.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016846846_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_3c0a0454b8ded115f2ed68affdfbdc59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, курская область, россия, правительство рф
Экономика, Курская область, Россия, Правительство РФ
В правительстве рассказали о ходе работ по восстановлению Курской области

Правительство: восстановление экономики Курской области входит в плановый режим

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в Курской области
Разрушенные дома в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Разрушенные дома в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Восстановление экономики Курской области входит в плановый режим, что позволяет перераспределить ресурсы с временных решений на системные механизмы, сообщает правительство РФ.
"Работа по восстановлению экономики Курской области входит в плановый режим, что позволяет перераспределить ресурсы с временных решений в пользу системных механизмов", — говорится в сообщении.
Суджа, Курская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Мантуров назвал сумму, выделенную на восстановление Курской области
11:31
 
ЭкономикаКурская областьРоссияПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала