Мантуров поддержал продление бизнесу в приграничье отсрочки по налогам
11:27 06.12.2025 (обновлено: 11:48 06.12.2025)
Мантуров поддержал продление бизнесу в приграничье отсрочки по налогам
Мантуров поддержал продление бизнесу в приграничье отсрочки по налогам
Мантуров поддержал продление бизнесу в приграничье отсрочки по налогам

Мантуров поддержал продление бизнесу в курском приграничье отсрочки по налогам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поддержал инициативу Минфина о продлении бизнесу в приграничье Курской области отсрочки по уплате налогов и страховых взносов еще на год, сообщает правительство РФ.
"Денис Мантуров поддержал инициативу Минфина о продлении бизнесу в приграничье Курской области отсрочки по уплате налогов и страховых взносов ещё на 12 месяцев, что позволит высвободить часть оборотных средств предприятий на поддержание текущей деятельности", — говорится в сообщении.
Мантуров назвал сумму, выделенную на восстановление Курской области
Министерство финансов РФ (Минфин России)Правительство РФРоссияКурская областьЭкономикаДенис Мантуров
 
 
