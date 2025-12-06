https://ria.ru/20251206/kurskaya-2060280322.html
Мантуров поддержал продление бизнесу в приграничье отсрочки по налогам
Мантуров поддержал продление бизнесу в приграничье отсрочки по налогам - РИА Новости, 06.12.2025
Мантуров поддержал продление бизнесу в приграничье отсрочки по налогам
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поддержал инициативу Минфина о продлении бизнесу в приграничье Курской области отсрочки по уплате налогов и страховых... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T11:27:00+03:00
2025-12-06T11:27:00+03:00
2025-12-06T11:48:00+03:00
министерство финансов рф (минфин россии)
правительство рф
россия
курская область
экономика
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052037625_0:55:3053:1772_1920x0_80_0_0_beb09889512b6c1d755fd603a61d8693.jpg
https://ria.ru/20251206/kurskaya-2060280529.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052037625_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_27d5386775db635e61d7e19ba2b86c89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф, россия, курская область, экономика, денис мантуров
Министерство финансов РФ (Минфин России), Правительство РФ, Россия, Курская область, Экономика, Денис Мантуров
Мантуров поддержал продление бизнесу в приграничье отсрочки по налогам
Мантуров поддержал продление бизнесу в курском приграничье отсрочки по налогам