Работы по восстановлению Курской области ведутся по поручению президента
Работы по восстановлению Курской области ведутся по поручению президента - РИА Новости, 06.12.2025
Работы по восстановлению Курской области ведутся по поручению президента
Работы по восстановлению Курской области по всем направлениям проводятся по программе, утверждённой по поручению президента РФ, говорится в сообщении. РИА Новости, 06.12.2025
Восстановление Курской области ведется по утвержденному президентом плану