Более 220 миллиардов рублей выделили на помощь Курской области за два года - РИА Новости, 06.12.2025
11:42 06.12.2025 (обновлено: 14:13 06.12.2025)
Более 220 миллиардов рублей выделили на помощь Курской области за два года
Более 220 миллиардов рублей выделили на помощь Курской области за два года
курская область
россия
общество
денис мантуров
вооруженные силы украины
курская область, россия, общество, денис мантуров, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Общество, Денис Мантуров, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На помощь Курской области за два года выделили более 220 миллиардов рублей, сообщило правительство.
"За последние два года объем выделенных средств на оказание помощи Курской области из федерального бюджета составил свыше 220 миллиардов рублей. Из них около 190 миллиардов рублей направлено на адресные меры поддержки жителей пострадавших районов: оказание единовременной материальной помощи, выплаты по утрате имущества и причинению вреда здоровью, а также предоставление жилищных сертификатов", — говорится в релизе.
Более 38 миллиардов планируют выделить на восстановление Курской области до 2027-го. До конца этого года предусмотрено два миллиарда на поддержку более чем 150 компаний малого и среднего предпринимательства.
Первый вице-премьер Денис Мантуров поддержал инициативу продлить бизнесу в курском приграничье отсрочки по уплате налогов и страховых взносов еще на год. Также он поручил проработать выделение средств на компенсацию утраты транспортных средств в результате действий ВСУ.
