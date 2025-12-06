Мирошник рассказал о пострадавших от атак ВСУ с 2014 года

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Около 28 тысяч гражданских пострадали от атак ВСУ с 2014 года, порядка 13 тысяч погибли, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.