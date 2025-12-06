https://ria.ru/20251206/konflikt-2060253017.html
Мирошник рассказал о пострадавших от атак ВСУ с 2014 года
Около 28 тысяч гражданских пострадали от атак ВСУ с 2014 года, порядка 13 тысяч погибли, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 06.12.2025
