Колумбийцам известно, как относятся к наемникам в ВСУ, заявил посол России

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Олег Краев. Колумбийскому обществу хорошо известно, как обращаются с их согражданами в ВСУ, заявил РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе.

"Колумбийскому населению уже достаточно хорошо известно, каким образом киевский режим относится к их соотечественникам – соответствующие видеоматериалы с детальным описанием реальной ситуации распространяли на цифровых площадках и сами наемники, и, порой, президент страны Густаво Петро ", - отметил глава дипмиссии.

Собеседник агентства полагает, что результаты недавнего голосования по законопроекту о присоединении Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года, поддержанного 94 депутатами при 17 голосах против, свидетельствуют об осознании колумбийскими парламентариями и обществом остроты проблемы наемничества их соотечественников на Украине и в других странах мира.

При этом Тавдумадзе выразил надежду, что колумбийское правительство будет активнее бороться с проблемой вербовки наемников, ведущейся прямо на территории этой южноамериканской страны.

"Надеемся, что присоединение Боготы к конвенции о запрете наемничества подтолкнет местные власти к активному противодействию работе по вербовке на территории страны новых наемников", - заявил он.

Одновременно с этим посол признал, что присоединение Колумбии к конвенции – это не панацея, а лишь шаг, которым создается необходимая нормативно-правовая база для дальнейшей работы властей в данной сфере.

Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.