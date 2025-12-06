Рейтинг@Mail.ru
Колумбийцам известно, как относятся к наемникам в ВСУ, заявил посол России - РИА Новости, 06.12.2025
07:11 06.12.2025 (обновлено: 09:42 06.12.2025)
Колумбийцам известно, как относятся к наемникам в ВСУ, заявил посол России
Колумбийскому обществу хорошо известно, как обращаются с их согражданами в ВСУ, заявил РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе. РИА Новости, 06.12.2025
Колумбийцам известно, как относятся к наемникам в ВСУ, заявил посол России

РИА Новости: Тавдумадзе напомнил об отношении к колумбийским наемникам в ВСУ

© Фото : МИД РоссииПосол России в Боготе Николай Тавдумадзе
Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : МИД России
Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Олег Краев. Колумбийскому обществу хорошо известно, как обращаются с их согражданами в ВСУ, заявил РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе.
"Колумбийскому населению уже достаточно хорошо известно, каким образом киевский режим относится к их соотечественникам – соответствующие видеоматериалы с детальным описанием реальной ситуации распространяли на цифровых площадках и сами наемники, и, порой, президент страны Густаво Петро", - отметил глава дипмиссии.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Россия ждет активной борьбы с вербовкой колумбийцев в ВСУ, заявил посол
25 июня, 03:13
Собеседник агентства полагает, что результаты недавнего голосования по законопроекту о присоединении Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года, поддержанного 94 депутатами при 17 голосах против, свидетельствуют об осознании колумбийскими парламентариями и обществом остроты проблемы наемничества их соотечественников на Украине и в других странах мира.
При этом Тавдумадзе выразил надежду, что колумбийское правительство будет активнее бороться с проблемой вербовки наемников, ведущейся прямо на территории этой южноамериканской страны.
"Надеемся, что присоединение Боготы к конвенции о запрете наемничества подтолкнет местные власти к активному противодействию работе по вербовке на территории страны новых наемников", - заявил он.
Одновременно с этим посол признал, что присоединение Колумбии к конвенции – это не панацея, а лишь шаг, которым создается необходимая нормативно-правовая база для дальнейшей работы властей в данной сфере.
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Колумбийцев активно вербуют в ряды ВСУ, рассказал посол в Боготе
17 июля, 08:08
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.​
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Бразильский наемник ВСУ пропал без вести на Украине, сообщили СМИ
4 декабря, 14:49
 
В миреКолумбияУкраинаБоготаНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Густаво ПетроВооруженные силы Украины
 
 
