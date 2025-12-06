Рейтинг@Mail.ru
Колосков оценил игру "Спартака" и "Динамо" в матче РПЛ
21:10 06.12.2025
Колосков оценил игру "Спартака" и "Динамо" в матче РПЛ
Игроков московских "Спартака" и "Динамо" можно похвалить за большое желание победить и закончить первую часть сезона на мажорной ноте, но при первом...
Колосков оценил игру "Спартака" и "Динамо" в матче РПЛ

Колосков: у "Спартака" и "Динамо" было желание уйти на отдых с победой

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Игроков московских "Спартака" и "Динамо" можно похвалить за большое желание победить и закончить первую часть сезона на мажорной ноте, но при первом незасчитанном голе "бело-голубых" решение арбитров было спорным, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
В субботу "Динамо" в гостях сыграло вничью со "Спартаком" (1:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который стал последним для обеих команд перед зимней паузой. По ходу встречи арбитр Инал Танашев отменил голы футболистов "Динамо" Константина Тюкавина и Николаса Маричаля из-за офсайдов.
"Игра держала в напряжении от начала и до конца. Я бы поблагодарил футболистов обеих команд за самоотверженные действия и смелость, никто не отсиживался в обороне, и желания выиграть было хоть отбавляй. Но при этом в матче было много сумбура, неразберихи и порой какой-то бестолковщины. Но все это скрашивалось самоотдачей, большим желанием биться до конца, выиграть и уйти на отдых с победой. Это подкупало и как бы нивелировало все технико-тактические недостатки игроков. Что касается результата, то я считаю, что он справедлив - потому что временами немного доминировали то "Динамо", то "Спартак", - сказал Колосков.
"Но "Динамо" забило два гола, которые отменили из-за офсайдов. Не мне судить, но мне кажется, что в первом моменте была судейская ошибка. Но это уже не мое дело. А у "Спартака" было достаточно много полуголевых моментов, которые можно было бы использовать. Я бы поставил футболистам обеих команд хорошую оценку именно за их старания сезон закончить год победой", - добавил собеседник агентства.
"Динамо" идет на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. "Спартак" с 29 баллами располагается на шестой позиции.
ФутболСпортРоссияВячеслав КолосковРоссийский футбольный союз (РФС)Динамо МоскваСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
