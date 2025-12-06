Колосков оценил игру "Спартака" и "Динамо" в матче РПЛ

"Но "Динамо" забило два гола, которые отменили из-за офсайдов. Не мне судить, но мне кажется, что в первом моменте была судейская ошибка. Но это уже не мое дело. А у "Спартака" было достаточно много полуголевых моментов, которые можно было бы использовать. Я бы поставил футболистам обеих команд хорошую оценку именно за их старания сезон закончить год победой", - добавил собеседник агентства.