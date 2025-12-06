https://ria.ru/20251206/koloskov-2060347429.html
Колосков оценил игру "Спартака" и "Динамо" в матче РПЛ
Колосков оценил игру "Спартака" и "Динамо" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Колосков оценил игру "Спартака" и "Динамо" в матче РПЛ
Игроков московских "Спартака" и "Динамо" можно похвалить за большое желание победить и закончить первую часть сезона на мажорной ноте, но при первом... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T21:10:00+03:00
2025-12-06T21:10:00+03:00
2025-12-06T21:10:00+03:00
футбол
спорт
россия
вячеслав колосков
российский футбольный союз (рфс)
динамо москва
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996168428_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_dd5a0edde8079f1c018c70b0d7f0a11a.jpg
/20251206/spartak-dinamo-2060328411.html
/20251206/pivovarov-2060338544.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996168428_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_6527b0b751e2bc54397c5d91285b0937.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, вячеслав колосков, российский футбольный союз (рфс), динамо москва, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Вячеслав Колосков, Российский футбольный союз (РФС), Динамо Москва, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Колосков оценил игру "Спартака" и "Динамо" в матче РПЛ
Колосков: у "Спартака" и "Динамо" было желание уйти на отдых с победой
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Игроков московских "Спартака" и "Динамо" можно похвалить за большое желание победить и закончить первую часть сезона на мажорной ноте, но при первом незасчитанном голе "бело-голубых" решение арбитров было спорным, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
В субботу "Динамо
" в гостях сыграло вничью со "Спартаком
" (1:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ
), который стал последним для обеих команд перед зимней паузой. По ходу встречи арбитр Инал Танашев отменил голы футболистов "Динамо" Константина Тюкавина и Николаса Маричаля
из-за офсайдов.
"Игра держала в напряжении от начала и до конца. Я бы поблагодарил футболистов обеих команд за самоотверженные действия и смелость, никто не отсиживался в обороне, и желания выиграть было хоть отбавляй. Но при этом в матче было много сумбура, неразберихи и порой какой-то бестолковщины. Но все это скрашивалось самоотдачей, большим желанием биться до конца, выиграть и уйти на отдых с победой. Это подкупало и как бы нивелировало все технико-тактические недостатки игроков. Что касается результата, то я считаю, что он справедлив - потому что временами немного доминировали то "Динамо", то "Спартак", - сказал Колосков
.
"Но "Динамо" забило два гола, которые отменили из-за офсайдов. Не мне судить, но мне кажется, что в первом моменте была судейская ошибка. Но это уже не мое дело. А у "Спартака" было достаточно много полуголевых моментов, которые можно было бы использовать. Я бы поставил футболистам обеих команд хорошую оценку именно за их старания сезон закончить год победой", - добавил собеседник агентства.
"Динамо" идет на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. "Спартак" с 29 баллами располагается на шестой позиции.