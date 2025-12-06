Китай потеснил Германию и стал крупнейшим экспортером пива в Россию

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Китай по итогам девяти месяцев текущего года потеснил Германию и приобрел статус крупнейшего экспортера пива в Россию, нарастив отгрузки в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитало РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств.