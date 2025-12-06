Рейтинг@Mail.ru
Китай потеснил Германию и стал крупнейшим экспортером пива в Россию - РИА Новости, 06.12.2025
10:15 06.12.2025 (обновлено: 10:16 06.12.2025)
Китай потеснил Германию и стал крупнейшим экспортером пива в Россию
© Pixabay / Peter KraayvangerПиво разных сортов
Пиво разных сортов - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Pixabay / Peter Kraayvanger
Пиво разных сортов. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Китай по итогам девяти месяцев текущего года потеснил Германию и приобрел статус крупнейшего экспортера пива в Россию, нарастив отгрузки в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитало РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств.
Германия же из-за резкой просадки стала лишь третьей, уступив Китаю и другой крупной европейской "пивной державе" в лице Чехии.
Портовые рабочие разгружают контейнеры с пивом из КНР во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Китай нарастил экспорт пива в Россию до исторического максимума
20 сентября, 10:09
Китай увеличил свои отгрузки до 33,4 миллиона долларов, что на фоне более слабых поставок из Европы и позволило ему возглавить рейтинг крупнейших продавцов пенного в Россию.
Чехия снизила экспорт почти вдвое - до 15,6 миллиона долларов. А Германия показала еще более заметное снижение, просев к январю-сентябрю прошлого года в 6 раз, до 12,2 миллиона долларов. Замкнули первую пятерку две прибалтийские соседки: Литва (снижение в 2,6 раза, до 9 миллионов долларов) и Латвия (та же динамика и 8,3 миллиона долларов).
Неплохо по сравнению с прошлым годом свои позиции упрочила ставшая шестой Армения - она нарастила поставки в 5,2 раза, до 7 миллионов долларов. Сразу за ней следует Польша, чьи отгрузки просели в 4 раза, до 5 миллионов долларов. Идущая за ней Бельгия отчиталась о снижении в 4,7 раза, до 4 миллионов долларов.
А вот Португалия, расположившаяся на девятом месте, показала весьма солидную положительную динамику - ее экспорт за год вырос в 21 раз, до 1,6 миллиона долларов. Нидерланды же, ставшие десятыми, остались в общеевропейском понижательном тренде - страна снизила свои поставки вчетверо, до 1 миллиона долларов.
В целом в январе-сентябре этого года Россия сократила импорт пенного вдвое - до 100,8 миллиона долларов.
Пивоварня Хейнекен - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Новый ГОСТ сделает пиво более понятным для российских потребителей
3 октября, 05:27
 
