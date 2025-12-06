Рейтинг@Mail.ru
"Дни людей сочтены": страшные предсказания Хокинга о судьбе человечества
09:00 06.12.2025
"Дни людей сочтены": страшные предсказания Хокинга о судьбе человечества
"Дни людей сочтены": страшные предсказания Хокинга о судьбе человечества - РИА Новости, 06.12.2025
"Дни людей сочтены": страшные предсказания Хокинга о судьбе человечества
Легендарный физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг не раз делал предсказания о том, что ожидает нашу цивилизацию. Многие прогнозы ученого... РИА Новости, 06.12.2025
"Дни людей сочтены": страшные предсказания Хокинга о судьбе человечества

© AP Photo / PA/ Anthony DevlinБританский физик-теоретик Cтивен Хокинг
Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / PA/ Anthony Devlin
Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Легендарный физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг не раз делал предсказания о том, что ожидает нашу цивилизацию. Многие прогнозы ученого заканчивались мрачным финалом.
Каким же видел будущее человечества один из самых блестящих умов нашего времени?

Известный футуролог

Хотя сам Стивен Хокинг в результате болезни был прикован к инвалидному креслу, его разум мог путешествовать в такие дали, которые не подвластны мозгу обычного человека.
© AP Photo / David BanksБританский физик-теоретик Cтивен Хокинг
Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / David Banks
Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг
Еще в 70-х ученый объединил уравнения Эйнштейна с уравнениями квантовой механики и математически доказал, что черные дыры действительно существуют во Вселенной. Он был автором множества научных работ и открыл особое излучение черных дыр, которое назвали в его честь. В 1988 году Хокинг написал книгу "Краткая история времени", которая принесла ему славу звезды научно-популярной литературы.
Также человек в инвалидной коляске сделал ряд прогнозов о будущем на сугубо научной основе, став одним из самых известных футурологов в мире.

Три всадника Апокалипсиса

К сожалению, физик прогнозировал, что человек вполне может погубить свою планету. Самыми реальными сценариями он считал ядерную войну либо эпидемию, возникшую из-за генно-инженерных вирусов. Третий вариант — рукотворное глобальное потепление.
© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв
Именно эти три фактора, по мнению Хокинга, в наибольшей степени угрожают существованию цивилизации. Однако ученый предложил спасение.
"Гибель Земли — это всего лишь вопрос времени. Человечество может сохраниться, только колонизируя космос. В ближайшие 50-100 лет нам жизненно необходимо основать на других планетах поселения численностью хотя бы в несколько тысяч человек, животных, растений и насекомых", — уверял Хокинг.
По мнению физика, вполне реально выстроить первые форпосты на Луне и Марсе в горизонте нескольких ближайших десятилетий. Только нельзя медлить.
© iStock.com / IgnatievКолонизация Марса
Колонизация Марса - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© iStock.com / Ignatiev
Колонизация Марса

Угроза от внеземного разума

Ученый был убежден, что инопланетяне существуют, исходя из математических расчетов и огромных размеров Вселенной.
"Моему математическому мозгу числа сами по себе достаточны, чтобы принять существование инопланетян. Это что-то очень рациональное", — говорил Хокинг.
Вот только, по мнению ученого, контакт с инопланетными гостями не сулит землянам ничего хорошего. Существа, имеющие технологии и возможности долететь из далеких миров в нашу Солнечную систему, скорее всего, окажутся на принципиально ином уровне развития, чем мы.
© Fotolia / fergregoryНЛО
НЛО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Fotolia / fergregory
НЛО
Человечеству может грозить судьба коренных жителей Америки, когда небольшая горстка конкистадоров захватила и уничтожила величайшие государства этого континента.

ИИ заменит людей

Не ждал Хокинг ничего хорошего и от развития искусственного интеллекта. ИИ в будущем может выйти из-под контроля, в какой-то момент решив, что люди больше не нужны.
"Нам нужно двигаться вперед и развивать искусственный интеллект, но мы также должны помнить, что он действительно опасен. Я боюсь, что ИИ может вообще заменить людей. Если люди разрабатывают компьютерные вирусы, кто-то разработает и ИИ, который реплицирует самого себя. Это будет новая форма жизни, которая будет превосходить людей", — говорил Хокинг.
© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект
Способность машин анализировать, сопоставлять и предлагать варианты развития событий уже сейчас угрожает оставить без работы миллионы людей.

Появление сверхлюдей

Хокинг считал, что человечество должно будет эволюционировать и дальше, улучшая свои физические и интеллектуальные качества. При этом люди будут меняться неравномерно, что породит такой вид сверхлюдей, которые могут уничтожить остальное человечество.
"Как только появятся сверхчеловеческие существа, возникнут серьезные проблемы политического свойства, связанные с неусовершенствованными людьми. Предположительно, они либо вымрут, либо не будут иметь никакого значения. Вместо них появится раса самоконтролируемых существ, совершенствующих себя со всевозрастающей скоростью", — писал ученый.
© Fotolia / psdesign1Модель молекулы ДНК
Модель молекулы ДНК - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Fotolia / psdesign1
Модель молекулы ДНК
Остается только надеяться, что мрачные прогнозы гениального физика так и останутся теорией, а человечество найдет в себе мудрость избежать апокалипсических сценариев Стивена Хокинга.
 
 
 
