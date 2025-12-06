В Катаре ожидают рост спроса на СПГ из-за популярности ИИ

"Я абсолютно не испытываю беспокойства насчет спроса на газ в будущем. Наоборот, меня волнует невозможность удовлетворить этот спрос. Несколько лет назад в наших прогнозах мы не учитывали запрос на энергию от систем искусственного интеллекта, что увеличивает спрос на газ... Если в настоящее время спрос на СПГ в мире составляет 400 миллионов тонн СПГ в год, то к 2035 году он будет 600-700 миллионов тонн в год, то есть рост составит порядка 300 миллионов тонн", - сказал аль-Кааби на дискуссионном форуме в Катаре Doha Forum.