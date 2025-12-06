Рейтинг@Mail.ru
Канада исключила Сирию из списка спонсоров терроризма
01:41 06.12.2025
Канада исключила Сирию из списка спонсоров терроризма
Канада исключила Сирию из списка спонсоров терроризма - РИА Новости, 06.12.2025
Канада исключила Сирию из списка спонсоров терроризма
Канада исключила Сирию из списка государств-спонсоров терроризма, а также перестала считать "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) террористической организацией, об этом... РИА Новости, 06.12.2025
в мире
канада
сирия
сша
марко рубио
фронт ан-нусра
в мире, канада, сирия, сша, марко рубио, фронт ан-нусра
В мире, Канада, Сирия, США, Марко Рубио, Фронт ан-Нусра
Канада исключила Сирию из списка спонсоров терроризма

Канада исключила Сирию из списка государств-спонсоров терроризма

ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Канада исключила Сирию из списка государств-спонсоров терроризма, а также перестала считать "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) террористической организацией, об этом сообщил канадский МИД.
"После тщательного пересмотра, правительство Канады исключило Сирию из канадского списка иностранных государств, поддерживающих терроризм, а также исключило ХТШ из списка террористических организаций", - говорится в сообщении.
В июле госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после консультации с генеральным прокурором и министром финансов он аннулировал признание Соединенными Штатами "Фронта ан-Нусра"*, также известного как "Хайат Тахрир аш-Шам" (и других его наименований), иностранной террористической организацией.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Дональд Трамп и Ахмед Аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Трамп заявил, что доволен властями Сирии
1 декабря, 20:32
 
В миреКанадаСирияСШАМарко РубиоФронт ан-Нусра
 
 
