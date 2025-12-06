https://ria.ru/20251206/kanada-2060240827.html
Канада исключила Сирию из списка спонсоров терроризма
Канада исключила Сирию из списка спонсоров терроризма - РИА Новости, 06.12.2025
Канада исключила Сирию из списка спонсоров терроризма
Канада исключила Сирию из списка государств-спонсоров терроризма, а также перестала считать "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) террористической организацией, об этом... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T01:41:00+03:00
в мире
канада
сирия
сша
марко рубио
фронт ан-нусра
канада
сирия
сша
Канада исключила Сирию из списка спонсоров терроризма
Канада исключила Сирию из списка государств-спонсоров терроризма