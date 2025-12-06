На месте происшествия во время утилизации судна на Камчатке

На Камчатке человек погиб при утилизации судна

П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Один человек погиб и один получил травму в результате происшествия во время утилизации судна на Камчатке, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении СК на транспорте.

Как уточняется, инцидент произошёл сегодня около 14.40 (5.40 мск) на производственной территории на границе бухт Соленое озеро и Щитовая.

"В результате взрыва пневматического ролл-мешка, обеспечивавшего подъем на берег подлежащего утилизации судна, травмированы двое мужчин", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным следствия, один из пострадавших скончался на месте, второй пострадавший получил травму руки, ему оказана медицинская помощь.