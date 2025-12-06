https://ria.ru/20251206/kamchatka-2060319477.html
На Камчатке человек погиб при утилизации судна
П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Один человек погиб и один получил травму в результате происшествия во время утилизации судна на Камчатке, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении СК на транспорте.
"В Камчатском крае
следователи СК России
устанавливают обстоятельства травмирования двух лиц", - проинформировало ведомство в пресс-релизе.
Как уточняется, инцидент произошёл сегодня около 14.40 (5.40 мск) на производственной территории на границе бухт Соленое озеро и Щитовая.
"В результате взрыва пневматического ролл-мешка, обеспечивавшего подъем на берег подлежащего утилизации судна, травмированы двое мужчин", - отмечается в сообщении.
По предварительным данным следствия, один из пострадавших скончался на месте, второй пострадавший получил травму руки, ему оказана медицинская помощь.
В настоящее время проводится доследственная проверка по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).