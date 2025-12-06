Рейтинг@Mail.ru
16:03 06.12.2025
На Камчатке человек погиб при утилизации судна
На Камчатке человек погиб при утилизации судна
Новости
происшествия, россия, камчатка, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Камчатка, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииНа месте происшествия во время утилизации судна на Камчатке
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
На месте происшествия во время утилизации судна на Камчатке
П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Один человек погиб и один получил травму в результате происшествия во время утилизации судна на Камчатке, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении СК на транспорте.
Камчатском крае следователи СК России устанавливают обстоятельства травмирования двух лиц", - проинформировало ведомство в пресс-релизе.
Как уточняется, инцидент произошёл сегодня около 14.40 (5.40 мск) на производственной территории на границе бухт Соленое озеро и Щитовая.
"В результате взрыва пневматического ролл-мешка, обеспечивавшего подъем на берег подлежащего утилизации судна, травмированы двое мужчин", - отмечается в сообщении.
По предварительным данным следствия, один из пострадавших скончался на месте, второй пострадавший получил травму руки, ему оказана медицинская помощь.
В настоящее время проводится доследственная проверка по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
ПроисшествияРоссияКамчаткаКамчатский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
