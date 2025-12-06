https://ria.ru/20251206/kalinin-2060235647.html
ЦСКА заключил пробный контракт с олимпийским чемпионом
Московский ЦСКА заключил пробный контракт с российским нападающим Сергеем Калининым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T00:03:00+03:00
хоккей
спорт
сергей калинин
авангард
континентальная хоккейная лига (кхл)
цска
Новости
ru-RU
ЦСКА заключил пробный контракт с олимпийским чемпионом
