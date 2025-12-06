Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА заключил пробный контракт с олимпийским чемпионом - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:03 06.12.2025 (обновлено: 00:04 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/kalinin-2060235647.html
ЦСКА заключил пробный контракт с олимпийским чемпионом
ЦСКА заключил пробный контракт с олимпийским чемпионом - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
ЦСКА заключил пробный контракт с олимпийским чемпионом
Московский ЦСКА заключил пробный контракт с российским нападающим Сергеем Калининым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T00:03:00+03:00
2025-12-06T00:04:00+03:00
хоккей
спорт
сергей калинин
авангард
континентальная хоккейная лига (кхл)
цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113244/49/1132444920_0:0:2409:1356_1920x0_80_0_0_3a7f7a2f65a4b4bef4e5ffe7233cf315.jpg
/20251205/match-2060204127.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113244/49/1132444920_106:0:2409:1727_1920x0_80_0_0_fcbcbbb9fc79e09a3c9702bced78957f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сергей калинин, авангард, континентальная хоккейная лига (кхл), цска
Хоккей, Спорт, Сергей Калинин, Авангард, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ЦСКА
ЦСКА заключил пробный контракт с олимпийским чемпионом

ЦСКА заключил пробный контракт с победителем Олимпиады-2018 хоккеистом Калининым

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкРоссийский хоккеист Сергей Калинин
Российский хоккеист Сергей Калинин - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Московский ЦСКА заключил пробный контракт с российским нападающим Сергеем Калининым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Калинину 34 года. Он выступал за ЦСКА с 2018 по 2020 год и выигрывал с клубом Кубок Гагарина в сезоне-2018/19. Также в КХЛ россиянин играл за омский "Авангард", петербургский СКА, челябинский "Трактор", его последним клубом был подмосковный "Витязь", в составе которого он находился с 2024 по 2025 год. Всего на его счету в лиге 230 очков (97 голов + 133 передачи) в 711 матчах. Также форвард выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси Девилз" и играл в системе "Торонто Мейпл Лифс".
В составе сборной России Калинин становился победителем чемпионата мира 2014 года, а также золотым медалистом Олимпиады-2018. В 2011-м он выиграл молодежный чемпионат мира.
Хоккей - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
ЦСКА обыграл "Трактор" в матче КХЛ
Вчера, 19:35
 
ХоккейСпортСергей КалининАвангардКХЛ 2025-2026ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    06.12 16:45
    Спартак Москва
    Динамо Москва
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Арсенал
    1
    0
  • Футбол
    06.12 18:00
    Манчестер Сити
    Сандерленд
  • Футбол
    06.12 17:30
    Штутгарт
    Бавария
  • Футбол
    06.12 18:00
    Борнмут
    Челси
  • Футбол
    06.12 18:00
    Тоттенхэм
    Брентфорд
  • Футбол
    06.12 19:30
    Зенит
    Акрон
  • Футбол
    06.12 20:30
    Бетис
    Барселона
  • Футбол
    06.12 23:05
    ПСЖ
    Ренн
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала