Власти Калифорнии обвинили администрацию Трампа в отказе от встречи

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Представитель губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома Иззи Гардон обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в том, что она отклонила просьбу о проведении встречи, связанной с ликвидацией последствий лесных пожаров, сообщает издание Politico.
"Администрация Трампа отказалась от проведения плановой встречи по ликвидации последствий лесных пожаров - такого отказа мы никогда раньше не видели - даже несмотря на то, что семьи из Лос-Анджелеса уже почти год остаются без долгосрочной федеральной финансовой помощи. Послание выжившим очевидно: Дональду Трампу на них наплевать", - цитирует заявление представителя Ньюсома издание.
Противостояние между губернатором Калифорнии и Трампом стало одной из самых устойчивых политических дуэлей с возвращением последнего в Белый дом: штат-оплот демократов во главе с Ньюсомом последовательно сопротивлялся ключевым инициативам администрации, например, миграционной политике. Она же стали причиной массовых протестов в штате, перекинувшихся потом и на всю страну. Сам Ньюсом подтвердил, что после промежуточных выборов в конгресс США в следующем году рассмотрит возможность баллотироваться на президентских выборах 2028 года.
