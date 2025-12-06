Власти Калифорнии обвинили администрацию Трампа в отказе от встречи

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Представитель губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома Иззи Гардон обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в том, что она отклонила просьбу о проведении встречи, связанной с ликвидацией последствий лесных пожаров, сообщает издание Politico.