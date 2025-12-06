Рейтинг@Mail.ru
06.12.2025
01:31 06.12.2025
Власти Калифорнии обвинили администрацию Трампа в отказе от встречи
Власти Калифорнии обвинили администрацию Трампа в отказе от встречи
Представитель губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома Иззи Гардон обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в том, что она отклонила просьбу о... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T01:31:00+03:00
2025-12-06T01:31:00+03:00
Власти Калифорнии обвинили администрацию Трампа в отказе от встречи

Власти Калифорнии обвинили администрацию Трампа в отказе от встречи по пожарам

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
© AP Photo / Rich Pedroncelli
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Представитель губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома Иззи Гардон обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в том, что она отклонила просьбу о проведении встречи, связанной с ликвидацией последствий лесных пожаров, сообщает издание Politico.
"Администрация Трампа отказалась от проведения плановой встречи по ликвидации последствий лесных пожаров - такого отказа мы никогда раньше не видели - даже несмотря на то, что семьи из Лос-Анджелеса уже почти год остаются без долгосрочной федеральной финансовой помощи. Послание выжившим очевидно: Дональду Трампу на них наплевать", - цитирует заявление представителя Ньюсома издание.
Противостояние между губернатором Калифорнии и Трампом стало одной из самых устойчивых политических дуэлей с возвращением последнего в Белый дом: штат-оплот демократов во главе с Ньюсомом последовательно сопротивлялся ключевым инициативам администрации, например, миграционной политике. Она же стали причиной массовых протестов в штате, перекинувшихся потом и на всю страну. Сам Ньюсом подтвердил, что после промежуточных выборов в конгресс США в следующем году рассмотрит возможность баллотироваться на президентских выборах 2028 года.
