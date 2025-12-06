https://ria.ru/20251206/kadyrov-2060235280.html
Кадыров пообещал ответить на удар по высоткам в Грозном в течение недели
Кадыров пообещал ответить на удар по высоткам в Грозном в течение недели - РИА Новости, 06.12.2025
Кадыров пообещал ответить на удар по высоткам в Грозном в течение недели
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ВСУ жестким ответом в связи с атакой на "Грозный-Сити". РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T00:00:00+03:00
2025-12-06T00:00:00+03:00
2025-12-06T11:36:00+03:00
грозный
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152450_0:634:2047:1785_1920x0_80_0_0_52b425ca0cddc3bf62813980a056ee9e.jpg
https://ria.ru/20251205/kadyrov-2060213288.html
грозный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152450_0:442:2047:1977_1920x0_80_0_0_b024fe2627576420614d7b0b2769f008.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грозный, вооруженные силы украины, происшествия, рамзан кадыров, беспилотники
Грозный, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Беспилотники
Кадыров пообещал ответить на удар по высоткам в Грозном в течение недели
Кадыров: ВСУ в течение недели будут ощущать жесткий ответ на удар по Грозному