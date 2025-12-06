Рейтинг@Mail.ru
Кадыров пообещал ответить на удар по высоткам в Грозном в течение недели
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:00 06.12.2025 (обновлено: 11:36 06.12.2025)
Кадыров пообещал ответить на удар по высоткам в Грозном в течение недели
Кадыров пообещал ответить на удар по высоткам в Грозном в течение недели - РИА Новости, 06.12.2025
Кадыров пообещал ответить на удар по высоткам в Грозном в течение недели
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ВСУ жестким ответом в связи с атакой на "Грозный-Сити". РИА Новости, 06.12.2025
грозный
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
беспилотники
грозный, вооруженные силы украины, происшествия, рамзан кадыров, беспилотники
Грозный, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Беспилотники
Кадыров пообещал ответить на удар по высоткам в Грозном в течение недели

Кадыров: ВСУ в течение недели будут ощущать жесткий ответ на удар по Грозному

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 6 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ВСУ жестким ответом в связи с атакой на "Грозный-Сити".
Ранее глава региона сообщил об ударе украинского дрона по высотному зданию в Грозном.
«

е"Начиная с завтрашнего дня и в течение недели укрофашисты ощутят на себе наш жесткий ответ. Только мы, в отличие от них, не будем наносить трусливые удары по мирным объектам. Наши атаки будут направлены на военные террористические объекты укронацистов. Ждите!" — написал он в Telegram-канале.

По словам Кадырова, киевская провокация лишена тактического смысла, поскольку запугать мирных людей ВСУ не удалось, но они смогли еще больше настроить жителей региона против себя.
Он также напомнил, что в результате атаки никто не погиб.
Последствия атаки украинского БПЛА по одному из зданий высотного комплекса Грозный-Сити - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Кадыров назвал атаку на "Грозный-Сити" попыткой запугать мирное население
Специальная военная операция на УкраинеГрозныйВооруженные силы УкраиныПроисшествияРамзан КадыровБеспилотники
 
 
