В Тель-Авиве сотни людей вышли на митинг против помилования Нетаньяху
21:34 06.12.2025 (обновлено: 21:54 06.12.2025)
В Тель-Авиве сотни людей вышли на митинг против помилования Нетаньяху
В Тель-Авиве сотни людей вышли на митинг против помилования Нетаньяху
В Тель-Авиве сотни людей вышли на митинг против помилования Нетаньяху
Сотни жителей Тель-Авива собрались в субботу вечером на антиправительственный митинг, выступая против возможного решения о президентском помиловании премьера... РИА Новости, 06.12.2025
в мире
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
израиль
тель-авив
в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху
В Тель-Авиве сотни людей вышли на митинг против помилования Нетаньяху

В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг против помилования Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 дек - РИА Новости. Сотни жителей Тель-Авива собрались в субботу вечером на антиправительственный митинг, выступая против возможного решения о президентском помиловании премьера Биньямина Нетаньяху и требуя создания государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении нападения палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие прошли маршем от штаба министерства обороны до театральной площади в центре города.
Во главе колонны на тележке из супермаркета, набитой бананами, передвигался активист в маске президента Ицхака Герцога. Это демонстрация мнения протестующих о том, что в случае президентского помилования Нетаньяху, Израиль превратится "банановую республику", в которой якобы отсутствует верховенство закона.
Протестующие размахивают национальными флагами, выкрикивают лозунги в защиту демократии и держат плакаты с лозунгами против премьера и его правительства.
В ноябре офис президента Израиля сообщил, что Нетаньяху подал официальное прошение о помиловании на фоне продолжающихся судебных разбирательств против него. Речь идет об исключительном прошении, так как оно было подано до того, как суд огласил какое-либо решение по делам против премьера. Израильский политический источник пояснил РИА Новости, что в некоторых случаях у президента страны есть полномочия помиловать гражданина без признания им вины.
Позднее Нетаньяху объяснил свое решение подать прошение о президентском помиловании тем, что окончание судебных разбирательств отвечает национальным интересам страны и предотвратит дальнейший раскол в обществе. Премьер при этом подчеркнул, что хотел бы довести судебный процесс до конца и добиться полного оправдания, так как он не считает себя виновным в рамках этих разбирательств.
Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белый дом
1 декабря, 21:00
Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белый дом
1 декабря, 21:00
В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении Нетаньяху расследуются несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков – эксклюзивных сигар и шампанского – от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
Нетаньяху объяснил, почему его нужно помиловать без признания вины
30 ноября, 15:51
Нетаньяху объяснил, почему его нужно помиловать без признания вины
30 ноября, 15:51
 
В миреИзраильТель-АвивБиньямин Нетаньяху
 
 
