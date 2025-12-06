Рейтинг@Mail.ru
В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2025
01:53 06.12.2025 (обновлено: 11:34 06.12.2025)
В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина, пишут СМИ
Spiegel: Запад оскорбил Индию из-за визита Владимира Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Послы Британии, Германии и Франции в преддверии визита Владимира Путина в Индию опубликовали в местной газете статью с критикой в адрес России, что вызвало недовольство индийского правительства, пишет немецкое издание Spiegel.
"Индийцы были удивлены, если не сказать оскорблены этим вмешательством", — говорится в материале.
Несмотря на то что европейцы не упомянули Индию в своей статье напрямую, такая реакция Нью-Дели показывает, насколько визит российского президента — важная и деликатная тема, указывает издание.
"Индия не позволит ничему омрачить свою радость по поводу первого визита российского президента с 2022 года", — отмечается в материале.

В Британии пришли в ужас, сравнив визиты Путина и Стармера в Индию
Вчера, 02:38
Государственный визит российского лидера в Индию проходил 4-5 декабря. В пятницу состоялись его переговоры с премьер-министром государства Нарендрой Моди, а позже в этот день он отдельно побеседовал с президентом Драупади Мурму.
Путин отметил, что цель визита заключалась не только в обсуждении вопросов энергетики и подписании контрактов, но и в том, чтобы развивать многоплановые отношения с Нью-Дели по разным направлениям.
Путин и Моди сравнили подходы России и Индии к внешней политике
Вчера, 13:18
 
