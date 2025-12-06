https://ria.ru/20251206/indiya-2060241503.html
В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина, пишут СМИ
В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2025
В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина, пишут СМИ
Послы Британии, Германии и Франции в преддверии визита Владимира Путина в Индию опубликовали в местной газете статью с критикой в адрес России, что вызвало... РИА Новости, 06.12.2025
В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина, пишут СМИ
Spiegel: Запад оскорбил Индию из-за визита Владимира Путина