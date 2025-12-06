Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали, какую икру не стоит покупать - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/ikra-2060237700.html
В Роспотребнадзоре рассказали, какую икру не стоит покупать
В Роспотребнадзоре рассказали, какую икру не стоит покупать - РИА Новости, 06.12.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, какую икру не стоит покупать
Икру с добавлением пищевой добавки Е-239 не стоит покупать, данный консервант запрещен из-за выделения токсичных веществ, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T00:51:00+03:00
2025-12-06T00:51:00+03:00
экономика
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/71/1513557173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20a569b0c6e6dc8ecf3585796f363e3e.jpg
https://ria.ru/20251128/banki-2058235493.html
https://ria.ru/20251201/ikra-2058820555.html
https://ria.ru/20251128/ikra-2058440557.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/71/1513557173_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c63e755305ca8989f7726e62ccbf4b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Экономика, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали, какую икру не стоит покупать

РИА Новости: Роспотребнадзор не советует покупать красную икру с добавкой Е-239

© РИА Новости / Алексей Насыров | Перейти в медиабанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Алексей Насыров
Перейти в медиабанк
Красная икра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Икру с добавлением пищевой добавки Е-239 не стоит покупать, данный консервант запрещен из-за выделения токсичных веществ, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Икра лососевых рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга и форель, представляет собой ценный продукт питания. Она богата полиненасыщенными жирными кислотами, легко усваиваемыми белками, а также йодом, кальцием, фосфором, железом и витаминами A, D, E и группы B, включая фолиевую кислоту", - говорится в сообщении.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В российских магазинах не продали более 47 тысяч банок икры
28 ноября, 05:03
Чтобы выбрать качественную и безопасную красную икру, важно следовать определённым рекомендациям. В Роспотребнадзоре отметили, что не стоит покупать такой продукт на рынках или у частных лиц.
Также в пресс-службе рекомендовали обязательно изучать этикетку: на ней должны быть указаны название рыбы, дата производства и упаковки. Стоит покупать продукт в железной банке, на который есть дата изготовления, слово "ИКРА", номер завода-изготовителя и смены, индекс рыбной промышленности "Р". Надписи должны быть выбиты изнутри.
"Избегайте икры с добавлением пищевой добавки Е-239 (уротропина). Этот консервант был запрещен с 2008 года из-за выделения токсичных веществ при разложении в кислой среде желудка. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212 и Е-213", - пояснили в ведомстве.
Упаковка с красной икрой - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Аналитики подсчитали, какая икра сильнее всего подешевела в России
1 декабря, 03:02
В Роспотребнадзоре также рекомендовали обращать внимание на состояние упаковки: крышка не должна быть вмятой или вздутой, а икра должна полностью заполнять банку. Икринки натурального продукта - мелкие, однородные и рассыпчатые, без пленок и трещин.
"Если икра выделяет сок и икринки выглядят "сдутыми", это может свидетельствовать о том, что продукт уже размораживали. Натуральные икринки имеют ядро и легко лопаются при легком нажатии, в то время как искусственные - более жесткие. При добавлении в горячую воду натуральная икра слегка побелеет и опустится на дно, тогда как искусственная растворится и окрасит воду", - отметили в пресс-службе.
Хранить икру рекомендуется в холодильнике при температуре, указанной на упаковке. Открытую жестяную банку лучше переложить в чистую сухую стеклянную емкость.
Тарталетки с красной икрой - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Россиян предупредили о смертельной опасности икры
28 ноября, 17:25
 
ЭкономикаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала