В Роспотребнадзоре рассказали, какую икру не стоит покупать

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Икру с добавлением пищевой добавки Е-239 не стоит покупать, данный консервант запрещен из-за выделения токсичных веществ, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Икра лососевых рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга и форель, представляет собой ценный продукт питания. Она богата полиненасыщенными жирными кислотами, легко усваиваемыми белками, а также йодом, кальцием, фосфором, железом и витаминами A, D, E и группы B, включая фолиевую кислоту", - говорится в сообщении.

Чтобы выбрать качественную и безопасную красную икру, важно следовать определённым рекомендациям. В Роспотребнадзоре отметили, что не стоит покупать такой продукт на рынках или у частных лиц.

Также в пресс-службе рекомендовали обязательно изучать этикетку: на ней должны быть указаны название рыбы, дата производства и упаковки. Стоит покупать продукт в железной банке, на который есть дата изготовления, слово "ИКРА", номер завода-изготовителя и смены, индекс рыбной промышленности "Р". Надписи должны быть выбиты изнутри.

"Избегайте икры с добавлением пищевой добавки Е-239 (уротропина). Этот консервант был запрещен с 2008 года из-за выделения токсичных веществ при разложении в кислой среде желудка. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212 и Е-213", - пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также рекомендовали обращать внимание на состояние упаковки: крышка не должна быть вмятой или вздутой, а икра должна полностью заполнять банку. Икринки натурального продукта - мелкие, однородные и рассыпчатые, без пленок и трещин.

"Если икра выделяет сок и икринки выглядят "сдутыми", это может свидетельствовать о том, что продукт уже размораживали. Натуральные икринки имеют ядро и легко лопаются при легком нажатии, в то время как искусственные - более жесткие. При добавлении в горячую воду натуральная икра слегка побелеет и опустится на дно, тогда как искусственная растворится и окрасит воду", - отметили в пресс-службе.