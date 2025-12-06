Эксперт рассказал о растущей эффективности ИИ в здравоохранении

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Через 5-10 лет 90% решений в сфере здравоохранения будут принимать с помощью искусственного интеллекта, считает старший управляющий директор Центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов.

"ЗдравФорум" Центра развития здравоохранения Школы управления СКОЛКОВО проходит в Москве в субботу. В ходе сессии "Тренды в экосистеме здоровья и компетенции лидеров будущего" специалисты обсудили главные направления и результаты развития здравоохранения.

"Хотим мы этого или нет, через 5-10 лет 90% решений, которые сейчас принимаются в здравоохранении, будут осуществлены при поддержке искусственного интеллекта", - сказал Жданов в своем выступлении.

По его словам, уже сейчас, благодаря внедрению телемедицины, искусственного интеллекта и чат-ботов происходит смещение от клиник в сторону цифровых сервисов.

"Я думаю, что к 2030 году, это очень оптимистично, но скорее всего к 2030 году 50% обращений человека по собственному здоровью уйдет в цифровые каналы", - сказал Жданов.

"Этот пациент, который прочитал что-то в Яндексе или со своим чат-ботом прочитал что-то про свое заболевание, считает, что он понял. Но если посадить за один стол в дискуссии пациента и врача, все равно несимметричность знаний даст о себе знать", - отметила Воронцова.

Она добавила, что тренд в сторону пациентоцентричности принижает врача.

"Модель, которая была в советское время, принижает пациента, делает его инфантильным... А сейчас тренд в пациентоцентричность принижает врача, потому что врача начинают сравнивать с тем же ИИ", - пояснила она.

По ее словам, врач, которому будет доступен искусственный интеллект, благодаря своим знаниям почерпнет из него больше, чем любой пациент.

Воронцова также рассказала о наборе студентов уникальной образовательной программы "Лидеры будущего здравоохранения". Программа создана в рамках стратегического партнерства Факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова и Московской школы управления "Сколково", меморандум ранее был подписан на ПМЭФ.

"Это где-то 32 студента у нас сейчас учатся, 5-6 курс, по большей степени это 6 курс. И, конечно же, только отличники. И отбор был достаточно кропотливый и тщательный", - рассказала она.

Профессор бизнес-практики, директор Центра развития здравоохранения Московской Школы управления СКОЛКОВО Марина Велданова заключила, что предстоящая серьезная трансформация в здравоохранении будет невозможна без взаимодействия и диалога.