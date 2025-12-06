Рейтинг@Mail.ru
В Гваделупе пьяный водитель въехал в фудтрак на рождественском мероприятии
13:50 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/gvadelupa-2060301830.html
В Гваделупе пьяный водитель въехал в фудтрак на рождественском мероприятии
В Гваделупе пьяный водитель въехал в фудтрак на рождественском мероприятии
В Гваделупе пьяный водитель въехал в фудтрак на рождественском мероприятии
Около 20 человек, в том числе семь детей, пострадали во французском заморском департаменте Гваделупа после того, как пьяный водитель въехал в фудтрак на... РИА Новости, 06.12.2025
В Гваделупе пьяный водитель въехал в фудтрак на рождественском мероприятии

Во Франции в ДТП с фудтраком пострадали 20 человек

Машина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 дек – РИА Новости. Около 20 человек, в том числе семь детей, пострадали во французском заморском департаменте Гваделупа после того, как пьяный водитель въехал в фудтрак на рождественском мероприятии, передает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
"В пятницу вечером машина врезалась в фудтрак в туристическом городе Сент-Анн в Гваделупе, 19 человек пострадали, среди них семь детей", - говорится в материале.
Три человека, в том числе мальчик 10 лет, находились после столкновения в критическом состоянии. По информации местной радиостанции RCI, остальные 16 пострадавших в состоянии средней тяжести. Водителя, который был под воздействием алкоголя и каннабиса, поместили под стражу, передает Франс Пресс.
Инцидент произошел в пятницу в 19.45 по местному времени (2.45 субботы мск) в центре Сент-Анн. Как отмечает RCI, жители города собрались на главной площади, чтобы отпраздновать запуск рождественской иллюминации. Группа людей, на которую наехал автомобиль, покупала еду в фургончике совсем рядом с этим местом, сообщает Франс Пресс.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Во Франции автомобиль въехал в толпу
6 сентября, 22:22
 
