В Гваделупе пьяный водитель въехал в фудтрак на рождественском мероприятии

Во Франции в ДТП с фудтраком пострадали 20 человек
ПАРИЖ, 6 дек – РИА Новости. Около 20 человек, в том числе семь детей, пострадали во французском заморском департаменте Гваделупа после того, как пьяный водитель въехал в фудтрак на рождественском мероприятии, передает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
"В пятницу вечером машина врезалась в фудтрак в туристическом городе Сент-Анн в Гваделупе
, 19 человек пострадали, среди них семь детей", - говорится в материале.
Три человека, в том числе мальчик 10 лет, находились после столкновения в критическом состоянии. По информации местной радиостанции RCI, остальные 16 пострадавших в состоянии средней тяжести. Водителя, который был под воздействием алкоголя и каннабиса, поместили под стражу, передает Франс Пресс.
Инцидент произошел в пятницу в 19.45 по местному времени (2.45 субботы мск) в центре Сент-Анн. Как отмечает RCI, жители города собрались на главной площади, чтобы отпраздновать запуск рождественской иллюминации. Группа людей, на которую наехал автомобиль, покупала еду в фургончике совсем рядом с этим местом, сообщает Франс Пресс.