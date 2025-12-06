В Гваделупе пьяный водитель въехал в фудтрак на рождественском мероприятии

ПАРИЖ, 6 дек – РИА Новости. Около 20 человек, в том числе семь детей, пострадали во французском заморском департаменте Гваделупа после того, как пьяный водитель въехал в фудтрак на рождественском мероприятии, передает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

"В пятницу вечером машина врезалась в фудтрак в туристическом городе Сент-Анн в Гваделупе , 19 человек пострадали, среди них семь детей", - говорится в материале.

Три человека, в том числе мальчик 10 лет, находились после столкновения в критическом состоянии. По информации местной радиостанции RCI, остальные 16 пострадавших в состоянии средней тяжести. Водителя, который был под воздействием алкоголя и каннабиса, поместили под стражу, передает Франс Пресс.