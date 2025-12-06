Рейтинг@Mail.ru
У берегов греческого Крита утонули восемнадцать мигрантов - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/gretsiya-2060352187.html
У берегов греческого Крита утонули восемнадцать мигрантов
У берегов греческого Крита утонули восемнадцать мигрантов - РИА Новости, 06.12.2025
У берегов греческого Крита утонули восемнадцать мигрантов
Восемнадцать мигрантов погибли у берегов греческого острова Крит после того, как затонула их лодка, сообщает в субботу греческий телеканал Skai со ссылкой на... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T22:35:00+03:00
2025-12-06T22:35:00+03:00
в мире
греция
крит (остров)
ближний восток
евросоюз
frontex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576225082_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_a88b664dbcf823eba8e34eca8e71b7a3.jpg
https://ria.ru/20251205/muzhchina-2059959564.html
https://ria.ru/20251202/phuket-2059101792.html
греция
крит (остров)
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576225082_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9cd5388e0d2c733cf02f9c9f837c5e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, крит (остров), ближний восток, евросоюз, frontex
В мире, Греция, Крит (остров), Ближний Восток, Евросоюз, Frontex
У берегов греческого Крита утонули восемнадцать мигрантов

Skai: восемнадцать мигрантов утонули у берегов греческого Крита

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСтарый венецианский порт в Ираклионе на острове Крит
Старый венецианский порт в Ираклионе на острове Крит - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Старый венецианский порт в Ираклионе на острове Крит. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Восемнадцать мигрантов погибли у берегов греческого острова Крит после того, как затонула их лодка, сообщает в субботу греческий телеканал Skai со ссылкой на береговую охрану Греции.
"Трагедия произошла в субботу у берегов Крита: была обнаружена полузатонувшая лодка с пассажирами-иностранцами. Как стало известно, 18 мигрантов погибли", - говорится в сообщении.
На месте происшествия, где мужчина и его сын утонули во время рыбалки на пруду в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Челябинской области мужчина и его сын утонули во время рыбалки
5 декабря, 09:16
По информации телеканала, береговой охране удалось спасти двух человек.
Затонувшую лодку обнаружило грузовое судно под турецким флагом к юго-западу от маленького острова Хриси у южного побережья Крита, сообщает Skai. В этом регионе береговая охрана Греции и пограничное агентство ЕС Frontex проводят поисково-спасательную операцию с участием морских судов, самолета и вертолета.
Греция - транзитная страна для нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. В 2015 году 75% мигрантов, нелегально прибывших в Европу, въехали через Грецию. В последние годы Греция усилила охрану границ и поток мигрантов резко сократился.
Машина скорой медицинской помощи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
На Пхукете утонул россиянин
2 декабря, 08:46
 
В миреГрецияКрит (остров)Ближний ВостокЕвросоюзFrontex
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала