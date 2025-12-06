Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали реакцию Зеленского на встречу Путина и Уиткоффа
13:29 06.12.2025
В Госдуме прокомментировали реакцию Зеленского на встречу Путина и Уиткоффа
В Госдуме прокомментировали реакцию Зеленского на встречу Путина и Уиткоффа
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
владимир зеленский
стив уиткофф
госдума рф
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, стив уиткофф, госдума рф, дело миндича
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Госдума РФ, Дело Миндича
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал нервозной реакцию Владимира Зеленского на переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале пожаловался, что до сих пор у него нет полных данных о переговорах Путина и Уиткоффа.
Зеленский сделал новое заявление о переговорах Путина и Уиткоффа
Вчера, 08:18
Вчера, 08:18
"Просто удивляют нервозное заявление и реакция оскандалившегося Зеленского, сетующего на отсутствие у него полной информации о состоявшемся диалоге", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский сдал интересы Украины во имя коррупции и "грязных барышей, испачканных кровью простых украинцев", а теперь хочет, чтобы с ним вели диалог на равных.
"Зеленский вцепился во власть в разрушенном им государстве и продолжает раскручивать маховик конфликта между двумя родственными народами, обесценивая их прошлое в надежде лишить совместного будущего", - сказал депутат.
Путин во вторник принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей Соединенных Штатов в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
"Я готов". Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Уиткоффа
3 декабря, 10:43
3 декабря, 10:43
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
"У Зеленского нет карт". В США сделали заявление о переговорах по Украине
4 декабря, 15:37
4 декабря, 15:37
 
