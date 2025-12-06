СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал нервозной реакцию Владимира Зеленского на переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

"Зеленский вцепился во власть в разрушенном им государстве и продолжает раскручивать маховик конфликта между двумя родственными народами, обесценивая их прошлое в надежде лишить совместного будущего", - сказал депутат.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.